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Apple’dan Türk öğrenciye teşekkür!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.12.2018 09:11 | Son Güncelleme

Apple, iOS 12’de açık bulan Türk öğrenci Yiğit Can Yılmaz’a bir kez daha teşekkür etti. Peki, Türk öğrenci Yiğit Can Yılmaz, iOS 12’de hangi açığı buldu? İşte konuyla ilgili detaylar.

Apple’dan Türk öğrenciye teşekkür!

İşletim sistemlerinde zaman zaman güvenlik açıkları meydana geliyor ve bunu firmalar güncellemeler ile kapatıyor. Ancak bazı noktalarda firmalar kendi yazılım mühendislerinin yanında geliştirici ve kullanıcılardan da raporlar alıyor ve bunları değerlendiriyor.
Bugün ise iOS 12 sürümünde açık bulan Türk öğrenci Yiğit Can Yılmaz adını Apple’ın teşekkür listesine bir kez daha yazdırdı.

Yiğit Can Yılmaz, iOS 12.1.1 güncellemesi ile SafariViewController bölümünde bir güvenlik açığının kapatılmasında firmaya yardımcı oldu. SafariViewController, bir linke tıklandığında linkin açılan pencerede aktifleştiğini raporlayan Yılmaz, bu sorunu firmaya raporlamış.

Cupertino merkezli teknoloji devi bu sorunu kabul edip güncelleme ile açığı kapattı ve 12. sınıf öğrencisi Yiğit Can Yılmaz‘a teşekkür etti. Bu tip güvenlik açıkların daha öğrenci hayatında olan kişiler tarafından keşfedilmesi sevindirici bir haber.

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Anahtar Kelimeler:
Apple güncelleme iPhone

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