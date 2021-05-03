Apple: Epic Games'in açtığı dava bugün görülmeye başlanacak

Hatta Apple'ın 1984 temalı reklam kampanyasına gönderme yapan bir video da yayınladı.

Epic, buna 65 sayfalık bir dava dilekçesiyle yanıt verdi.

Bu aslında Apple'a tuzak kuran Epic Games'in beklediği hamleydi.

Apple ise bu adımın üzerine Epic Games'in oyunlarını App Store'dan kaldırmıştı.

Şikayetçi Epic Games Ağustos 2020'de uygulama içinde kendi ödeme sistemini kullanmaya başlamış ve böylece Apple'a yüzde 30 komisyon vermekten kurtulmuştu.

Şirketin uygulama geliştiricilerinden kestiği ve büyük bir gelir elde etmesini sağlayan komisyonlar da dava sonucunda değişebilir.

Davada delil sunacak Apple yöneticisi Tim Cook da bu vesileyle ile ilk defa mahkemede ifade vermiş olacak.

Bu, Apple tarihindeki en önemli davalardan biri olarak görülüyor.

Şirket "Apple vergisi" dediği bu komisyonu kabul etmek yerine Apple'a dava açmayı tercih etti.

Epic Games bu durumun, uygulama geliştiricilerinin App Store ve Google Play'e mecbur olduğunu gösterdiğini savunuyor.

Epic Games, Google'ın da Apple gibi oyunlarını yasaklamasının ardından, uygulamalarının Google Play dışında da yüklenebilmesine imkan sağlamış fakat pek çok Android kullanıcısı bununla uğraşmayı tercih etmemişti.

App Store ve Google Play Çin dışında piyasayı domine eden iki büyük uygulama mağazası.

Apple'ın, yalnızca Epic Games tarafından geliştirilen Fortnite oyununda yapılan ödemelerden bile yüz milyonlarca dolar kazandığı tahmin ediliyor.

Daha önce Spotify ve Match şirketlerinden de benzer eleştiriler gelmişti.

Epic Games, uygulama geliştiricilerin Apple ve Android telefonlar için de Google'a yüksek komisyonlar ödemek zorunda kalmaması gerektiğini savunuyor.

Şirket Apple'ın App Store üzerindeki kontrolünün rekabete aykırı bir seviyede olduğunu öne sürüyordu.

Apple'ı endişelendiren şey ise, App Store'un farklı siyasi görüşlerden benzer eleştiriler çekmesi.

İki hafta önce Senato'da yapılan bir oturumda Apple'ın Yasalara Uyum Birimi Başkanı Kyle Andeer'a sert eleştiriler yönetilmişti.

Demokratlardan Amy Klobuchar ve Richard Blumenthal ile Cumhuriyetçilerden Mike Lee ve Josh Hawley şirkete benzer konularda sorular sordu.

Senatör Klobuchar App Store'un "kelimenin tam anlamıyla tekel" olduğunu söyledi.

Cuma günü ise Avrupa Birliği Apple'a App Store politikaları nedeniyle suçlama yöneltti.

Epic Games davayı müthiş bir şekilde zamanlamıştı.

Davada yargıcın karar vermesi gereken konu şu olacak: Apple'ın App Store'u, hiçbir şirketin kontrolünde olmaması gereken bir kamu hizmeti gibi temel bir altyapı mıdır?

Tekel karşıtı kampanya yürüten Matt Stoller, bu yönde düşünüyor.

"Kamusal olması gereken bir şeyin Apple'ın kontrolünde olduğunu herkes biliyor. Bunu düzeltmenin en kolayı yargıcın Epic lehine karar vermesi" diyor.

Apple'ın kendini savunması için iyi avukatlar tutacak kadar parası var. Peki Apple tarafı neyi savunuyor?