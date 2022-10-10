Apple er ya da geç bunu yapacak! 2024'e kadar ise...

Apple USB-C'ye geçmek için hazırlıklara başlamış olabilir. Bildiğiniz üzere AB, akıllı telefonlara tek tip şarj girişi getiriyor. Avrupa Parlamentosu (AP), geçtiğimiz günlerde 2024 bitimine kadar üye ülkelerde satılan akıllı telefon, tablet ve kamera gibi elektronik cihazlarda USB-C şarj girişi kullanılmasını zorunlu hale getirecek yasal düzenlemeyi onayladı. Bu durumda Lightning bağlantı noktasını kullanan Apple'ın da USB-C'ye geçmek için bir şeyler yapması gerekiyor ve son tahminlere göre yapacak da.

iPHONE 15 BÖYLE OLABİLİR

Teknoloji yazarı Mark Gurman, haber bülteninin son sayısında Apple'ın bu yeni yasal gereksinimleri karşılamak için cihazlarında değişiklikler yapmaya hazırlandığını söyledi. Gurman'a göre, 2023 sonbaharında çıkması beklenen iPhone 15, bir USB-C bağlantı noktasına sahip olabilir. Hala bir Lightning bağlantısına sahip olan tek iPad modeli olan giriş seviyesi iPad de bu yılın sonuna kadar USB-C'ye geçebilir.

iPHONE SE'NİN DURUMU

Gurman, Apple'ın Mart 2024'te USB-C bağlantı noktası yerine Lightning bağlantı noktasına sahip yeni bir iPhone SE modelini piyasaya sürürse, yıl sonundan önce piyasaya sürüleceği için bunun AB yasalarına uygun olacağını tahmin etti. Ancak 2025 veya 2026'da piyasaya sürülecek bir iPhone SE modelinin USB-C'ye sahip olması gerekecek.

2024 YILINA KADAR AiRPODS VE MAC AKSESUARLARINA GELEBİLİR

Gurman, yaklaşmakta olan kurallara uymak için Apple'ın 2024 yılına kadar yeni nesil AirPods, AirPods Pro ve AirPods'a USB-C getirebileceğine ve Magic Mouse, Magic Keyboard ve Magic Trackpad gibi Mac aksesuarlarının da USB-C'ye geçiş yapabileceğine inanıyor. Önümüzdeki yıl yeni bir iMac ve bir Mac Pro da dahil olmak üzere birkaç yeni Mac modelinin çıkış yapması bekleniyor. Bu yüzden gelecek yıl USB-C'ye sahip yeni ürünler görebiliriz.

ÖMRÜ DAHA KISA OLACAK

Gurman, USB-C döneminin, en azından Apple'ın mobil cihazları için 30 pinli konektörün kullanıldığı dönemden veya Lightning'in kullanıldığı dönemden çok daha kısa olacağını düşündüğünü söyledi. Apple'ın geleceğinin kablosuz şarj ve veri aktarımda olduğu düşünülüyor. Yani gelecekte bir gün şarj girişi olmayan tamamen kablosuz olarak şarj edilebilen iPhone ve iPad modelleri tanıtılabilir. Ancak bu şimdilik bir tahmin.



