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Apple Fitness+ neler sunuyor?

04.01.2021 09:58 | Son Güncelleme:
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Apple Fitness+ neler sunuyor?

Apple, bu yılın başlarında Fitness+ ‘ı piyasaya sürdüğünde herkesin ilgisini çekmişti. Şirket, ayda 10 ABD doları karşılığında çeşitli egzersiz videoları ve sık sık yenilerinin ekleneceğine dair sözler sunuyor.

Bu konsept elbette yeni değil. Peloton, Daily Burn, Alo Yoga ve ClassPass gibi şirketler salgın öncesinden beri üyelerine isteğe bağlı videolar sunuyorlar. Ayrıca YouTube ve Instagram’da bir sürü ücretsiz antrenman içeriği var. Ancak Apple’ın hizmeti, süre, kalp atış hızı ve ilerleme gibi ölçümleri bileğinizde görüntüleyen Apple Watch akıllı saat serisine sıkı bir şekilde entegre edildi. Apple Music ayrıca hangi şarkıların önceden çalınacağını görmenize ve bunları çalma listenize eklemenize olanak tanıyor. Fitness+ ‘ı diğer fitness platformlarından farklı kılan Apple Watch entegrasyonu.

APPLE FİTNESS+ NASIL KULLANILIR?

Fitness+'ı kullanmak için bir Apple Watch’a ihtiyacınız var. Hizmet onunla kullanılmak üzere tasarlandı. Saati takmadan da antrenman yapabilseniz de, Fitness+ ‘a erişmek için hesabınıza bir tane saat eklemeniz gerekiyor. Tüm Apple TV’lerde uygulama yüklü olmalı. Fitness+ ‘a tıkladığınızda akış kutusu, programı başlatmadan önce civardaki Apple saatlerini tarayacaktır. Yakında hiçbirinin olmadığını algılarsa, uygulamayı başlatamazsınız. Antrenmanınızı seçtikten sonra, iPhone’unuzda (veya iPad veya Apple TV’nizde) “Hadi Başlayalım” düğmesine basın, saatiniz titreyecek ve hazır olduğunuzda oturuma başlamak için bir oynat düğmesi gösterecektir.

Ardından, egzersiz yaparken kalp atış hızınız, geçen süre ve aktivite halkalarınızdaki ilerlemeniz gibi ölçümler ekranda görünecektir. Ayrıca Apple’ın “yazma çubuğu” olarak adlandırdığı ve diğer kullanıcılara karşı performansınızı ölçen ve sıralamada nereye yerleştiğinizi gösteren bir uyarlaması da var. Yazma çubuğu insanı motive ediyor, ancak yalnızca HIIT antrenmanları gibi bazı videolarda görünüyor.

Tahmin edebileceğiniz gibi, Fitness+ ile ilgili en iyi şey, Apple cihazlarına entegre olma şeklidir. Eski rutinde, aktivitenizi kaydetmek için Apple Watch’a bağlanmanız, uzaktan kumandanızda oynat tuşuna basmanız ve sonra bileğinizde başlat tuşuna basmanız gerekiyordu. Zıplarken, kalp atışınızı ve gidişatınızı görmek için saate bakmanız gerekirdi. Artık uygulama güncellemesiyle daha pratik bir şekilde takip edebilirsiniz.

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Güncellenen Fitness+ ile Apple, egzersiz dünyasına yeni başlayanlar için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Ancak orta ve ileri düzey kullanıcıları dahil etmede daha iyisini yapabilir. Zamanla gelişecek acemi kullanıcılar, Fitness+‘ın artık yeterince zor olmadığını düşünebilir. Apple, zaman içinde daha zor olan daha fazla videoyu kolayca ekleyebilir. İyi haber şu ki, Fitness+, kullanıcılarıyla birlikte büyüyebilecek tatmin edici bir hizmetin temelini atmış durumda.

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