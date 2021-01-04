Apple Fitness+ neler sunuyor?

Bu konsept elbette yeni değil. Peloton, Daily Burn, Alo Yoga ve ClassPass gibi şirketler salgın öncesinden beri üyelerine isteğe bağlı videolar sunuyorlar. Ayrıca YouTube ve Instagram’da bir sürü ücretsiz antrenman içeriği var. Ancak Apple’ın hizmeti, süre, kalp atış hızı ve ilerleme gibi ölçümleri bileğinizde görüntüleyen Apple Watch akıllı saat serisine sıkı bir şekilde entegre edildi. Apple Music ayrıca hangi şarkıların önceden çalınacağını görmenize ve bunları çalma listenize eklemenize olanak tanıyor. Fitness+ ‘ı diğer fitness platformlarından farklı kılan Apple Watch entegrasyonu.

APPLE FİTNESS+ NASIL KULLANILIR?

Fitness+'ı kullanmak için bir Apple Watch’a ihtiyacınız var. Hizmet onunla kullanılmak üzere tasarlandı. Saati takmadan da antrenman yapabilseniz de, Fitness+ ‘a erişmek için hesabınıza bir tane saat eklemeniz gerekiyor. Tüm Apple TV’lerde uygulama yüklü olmalı. Fitness+ ‘a tıkladığınızda akış kutusu, programı başlatmadan önce civardaki Apple saatlerini tarayacaktır. Yakında hiçbirinin olmadığını algılarsa, uygulamayı başlatamazsınız. Antrenmanınızı seçtikten sonra, iPhone’unuzda (veya iPad veya Apple TV’nizde) “Hadi Başlayalım” düğmesine basın, saatiniz titreyecek ve hazır olduğunuzda oturuma başlamak için bir oynat düğmesi gösterecektir.