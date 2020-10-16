Apple Fransa'da EarPods'u iPhone 12 kutusunda bıraktı

iPhone 12 kutusu, birçok tartışmanın odağında yer aldı. Neredeyse telefonlardan çok iPhone 12'nin kutusu konuşulmaya başlandı. Zira Apple, çevresel atık miktarını ve karbon ayak izini azaltmak adına hem iPhone 12 ailesinin kutularından hem de diğer iPhone kutularından 5W şarj adaptörünü ve EarPods kablolu kulaklığını kaldırma kararı aldı. Fakat bu karar Fransa'da tam olarak uygulanmayacak.

APPLE FRANSA'DAKİ KUTULARDAN KULAKLIĞI KALDIRAMADI

Apple'ın Fransa'da satılacak iPhone modellerinde farklı bir kutu içeriği hazırlayacağı ortaya çıktı. Buna göre Apple, iPhone 12 kutusunda EarPods kulaklığa yer verecek. Şarj adaptörü yine kutudan çıkmayacak ancak kulaklık kutudaki yerini koruyacak. Bunun nedeni ise Fransa'da yürürlükte olan bir yasa.

FRANSA'DAKİ YASA NE DİYOR?

Fransa'da 14 yaş altı çocuklar için düzenlenmiş bir yasa bulunuyor. Bu yasa, çocukların elektromanyetik dalgalardan korunması için üreticilerin telefon ile birlikte kulaklık vermesini zorunlu kılıyor. Bu yasadan dolayı Apple, Fransa'daki iPhone 12 kutularına EarPods kablosuz kulaklığını koymaya devam edecek. iPhone 11, iPhone SE 2020, iPhone XR gibi iPhone modellerinin kutularında da diğer ülkelerin aksine kablolu kulaklık çıkacak.

