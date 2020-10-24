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Apple, HDR işini çok sevdi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.10.2020 11:51 | Son Güncelleme

iOS 14.1’den sonra şimdi de iMovie HDR video düzenleme özelliğine kavuştu. İşte güncellemenin detayları.

Apple, HDR işini çok sevdi

Apple, iPhone 12 ailesi ile 10-Bit HDR ve Dolby Vision video çekip düzenlemeye adım atmıştı. Android tarafında kimsenin yapamadığını yapan Apple, daha sona iOS 14.1 güncellemesi ile HDR video görüntüleme ve düzenleme özelliğini iPhone 8 ve sonrası modellerine kazandırmıştı. Bugün ise iMovie HDR özelliğine kavuştu.

App Store’da ücretsiz olarak yer alan ve piyasanın en kullanışlı video düzenleme uygulaması olan iMovie aldığı bu güncelleme ile birlikte artık daha fazla fonksiyona sahip olacak. iMovie, HDR video düzenleme ve dışarı aktarma opsiyonunun yanı sıra videolara filtre ekleme özelliğini de yeni beceriler ile güncelleniyor.

App Store’da ücretsiz olarak yer alan uygulamanın HDR özelliği sadece iPhone SE (2. nesil), iPhone 8 Plus, iPhone X veya daha yeni, iPad mini (5. nesil), iPad (7. nesil) veya daha yenisini, iPad Air 3 veya daha yenisini, 10,5 inç iPad Pro veya daha yenisini gerektirir.

Güncelleme ile gelen yenilikler

  • Birçok yerleşik font arasından seçim yaparak herhangi bir başlığı özelleştirin
  • Ön ayar ızgarasından veya spektrumundan seçim yaparak, sayısal sürgüleri düzenleyerek ya da görüntüleyicideki damlalığı kullanarak herhangi bir başlığın rengini ayarlayın
  • Bir başlığını stilini, büyük-küçük harf durumunu ve süresini çabucak değiştirin
  • Herhangi bir başlığın büyüklüğünü ve konumunu ayarlamak için parmaklarınızı kıstırıp açın veya kapatın ve sürükleyin
  • Üç yeni hareketli başlık arasından seçim yapın: Kaydırma, Bölünmüş ve çift renkli Kromatik
  • Filminize düz renk, gradyan ve desenli arka planlar ekleyin
  • Herhangi bir arka planın rengini özelleştirmek için renk seçiciyi kullanın
  • Fotoğraflarınıza ve videolarınıza uygulanan filtrelerin yoğunluğunu değiştirmek için sürgüyü sürükleyin
  • 60 kare/saniye hızında 4K videoları içe aktarın ve paylaşın
  • Fotoğraflar arşivinizde Yüksek Dinamik Aralıklı (HDR) videoları görüntüleyin, düzenleyin ve paylaşın
  • Bir proje veya video dosyasını paylaşmak için Paylaşma sayfasının en üstündeki yeni seçenekler düğmesine dokunun ve çözünürlük, kare hızı ve HDR dahil olmak üzere özellikleri seçin

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