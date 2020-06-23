Apple hisseleri tehlike altında

Öncelikle Apple son dönemlerde Çin ve ABD merkezli siyasi problemlerden dolayı zaten düşüşteydi. Özellikle de uygulanan vergiler ve ABD tarafından Çin’e getirilen kısıtlamalar şirketi zor durumda bırakıyordu.

ABD merkezli girişimciler herhangi bir şirkete yatırım yapacakları zaman mutlaka mevcut duruma dikkat ederler. En fazla bakılan konular arasında satışlar ilk sırada yer alıyor. Firmanın akıllı telefon satışları her ne kadar Mayıs ayı için olumlu görülse bile yine de genel bir düşüş var.

APPLE YATIRIMCI BULMAKTA ZORLANIYOR

Apple şirketinin borsadaki değerinin düşmesi ile ilgili ikinci en önemli neden yukarıda da belirttiğimiz gibi satışlar. Firmanın satışları bir miktar azaldığı için yatırımcı bulma konusunda biraz zorlanıyor. Bu nedenle Apple’ın borsadaki değerinin düşüşe geçtiğini söyleyebiliriz. Fakat yeni çıkan iPhone 11 modelinin iyi bir satış rakamı yakalaması ve iPhone 12 modelinde ise büyük bir dikkat çekme ihtimalinin yüksek olması olumlu hava yaratıyor.

ABD'DEKİ OLAYLAR BORSA DEĞERİNİ DÜŞÜRDÜ

Şirket ile ilgili en olumsuz tablo ise ABD olayları nedeniyle yaşandı. ABD’li koronavirüs vakalarının çok ciddi miktarda artış göstermesi ve siyahi vatandaşların eylemleri tedirginliği artırdı. Bu nedenle Apple birçok mağazasını burada kapattı. Apple’ın borsadaki değeri şimdilik %1.4 oranında düşüş gösterdi. Bakalım şirket bunu toparlayabilecek mi?

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