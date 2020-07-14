Apple ile mahkeme anlaştı: iPhone sahiplerine 25 dolar ödenecek!

iPhone yavaşlatma skandalı malumunuz. Apple'ın iPhone'ları bilinçli olarak yavaşlattığı ortaya çıkmıştı bu skandalda. Batterygate skandalı olarak nitelendirilen bu skandal, çeşitli ülkelerde yargıya taşındı. Bu ülkelerden biri de Apple'ın ana vatanı olan Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Apple ülkesinde kendisine yönelik açılan davada iPhone'ları yavaşlattığına dair iddiaları kabul etti ancak bunun bilinçli olmadığını vurguladı. Nitekim dava süreci oldukça uzun ve karmaşık bir hal aldı. Bir çözüm yolu olarak Apple ile mahkeme bir anlaşma imzalama yoluna gitti. Bu anlaşma ise Apple'a pahalıya patladı.

APPLE 25 DOLARLIK ÖDEMEYİ KABUL ETTİ

Apple'ın mahkeme ile yaptığı anlaşmaya göre, Apple iPhone yavaşlatma işlemi yüzünden iPhone kullanıcılarına 25 dolar ödeme yapmayı kabul etti. iPhone kullanıcılarına toplamda 500 milyon dolara yakın bir ödeme yapılması beklenmekte. 500 milyon doların aşılması durumunda ise Apple'ın bazı iPhone kullanıcılarına ödeme yapmama ihtimali var.

HANGİ İPHONE MODELLERİ 25 DOLARLIK ÖDEMEDEN YARARLANACAK?

Gelen bilgilere göre iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max gibi görece daha yeni iPhone modelleri değil, iPhone 6'ya kadar varan eski iPhone modelleri söz konusu ödemeden yararlanabilecek. Tam liste ise şöyle: