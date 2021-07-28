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Apple'ın iPhone üretimi dünya genelindeki çip krizinden etkilenebilir

28.07.2021 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, Mac ve iPad satışlarını etkileyen dünya genelindeki çip tedariğinde yaşanan sıkıntının iPhone üretimini etkilemeye başlayacağını açıkladı ve gelirlerinde daha yavaş büyüme öngördü.

Apple'ın iPhone üretimi dünya genelindeki çip krizinden etkilenebilir

Apple hisseleri, şirketin açıklamasının ardından borsa kapanışı sonrası işlemlerde yüzde 1.7 düşüşle 144.24 dolara geriledi. Apple'ın piyasa değeri son üç yıl içinde iki katından fazla artarak yaklaşık 2.5 trilyon dolara ulaşmıştı.

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Apple, dördüncü çeyrekte gelirinin iki haneli büyüyeceğini ancak üçüncü çeyrekte yüzde 36.4 olarak açıkladığı büyümenin altında kalacağını öngördü. Apple yöneticileri aynı zamanda şirketin yakından takip edilen hizmetler biriminde de büyümenin yavaşlayacağı tahmininde bulundu.

iPHONE ÜRETİMİNİ ETKİLEYECEK

Şirket yöneticileri, çip sıkıntılarının üçüncü çeyrekte beklenen kadar kötü olmadığını açıklasa da dördüncü çeyrekte kötüleşerek iPhone üretimini etkileyeceğini vurguladı.

APPLE ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE BEKLENTİLERİ AŞTI

Apple'ın toplam hasılatı üçüncü çeyrekte iPhone satışlarından destek bularak 81.43 milyar dolar oldu. Analistlerin beklentisi 73.30 milyar dolar olacağı yönündeydi. Apple'ın kârı analistlerin beklentilerini aşarak 21.74 milyar dolar oldu.

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(Reuters)

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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