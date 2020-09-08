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Apple'ın Singapur'daki yüzen Apple Store mağazasının açılış tarihi belli oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.09.2020 14:37 | Son Güncelleme

Apple'ın Singapur'daki Marina Bay Sands isimli yüzen Apple Store mağazası için beklenen açıklama geldi. Apple'ın yaptığı açıklamaya göre yüzen Apple Store mağazası Marina Bay Sands, birkaç güne kadar kapılarını açacak.

Apple'ın Singapur'daki yüzen Apple Store mağazasının açılış tarihi belli oldu!

Dünya çapındaki bazı Apple Store mağazaları verdikleri hizmetin yanında, tasarımlarıyla da ön plana çıkıyorlar. Bu mağazalardan sonuncusu Apple'ın Singapur'da açacağı Marina Bay Sands mağazası. Zira bu mağaza, bir ilk olarak suyun üzerinde bulunuyor. Bu yönüyle 'yüzen Apple Store mağazası' olarak adlandırılan Marina Bay Sands, oldukça ilgi çekici görünüyor. Fakat Apple'ın ülkedeki üçüncü mağazası olacak Marina Bay Sands'ın iç tasarımını ise görmek mümkün olmadı. Ta ki Apple'ın yaptığı açıklamaya kadar.

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APPLE YÜZEN APPLE STORE MAĞAZASININ AÇILIŞ TARİHİNİ AÇIKLADI

Apple, yüzen Apple Store mağazası Marina Bay Sands için yeni bir açıklama yaptı. Apple yaptığı açıklamada hem mağazanın açılacağı tarihi, hem de mağazanın iç fotoğraflarını paylaştı. Apple'ın açıklamasına göre Singapur'daki ilginç tasarıma sahip Apple Store mağazası 10 Eylül günü açılacak. Mağazaya gelenler, Marina Körfezi'ni ve şehri panoramik bir manzara eşliğinde izleyebilecek. Manzarayı izlerken müşteriler, Apple hizmetlerinden de yararlanabilecek.

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SU ALTINDA TOPLANTI ODASI

Mağazanın en ilginç yanlarından biri alt katında su altında bulunan bir toplantı odasına ev sahipliği yapması. Suyun altında yer alan odada, Apple geliştiricileri, ekip üyeleri veya eğitimcileri toplantı yapabilecek. 23'ten fazla dili birlikte konuşan 148 çalışandan oluşan mağazanın tüm detayları ise açılış ile birlikte ortaya çıkacak.

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