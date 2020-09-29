Apple iPhone 12 ile Samsung'un anavatanında farklı bir hamle yapabilir!

iPhone 12 hakkında birçok iddia ortaya atılıyor. Bu iddialar, genelde telefonların özellikleri ve tasarımlarıyla alakalı oluyor. Artık üretim aşamasını geçen ve sızıntı kaynaklarına göre distribütörlere dağıtılmaya hazır hale gelen iPhone 12 modelleri hakkında son gelen iddia ise çok çarpıcı. İddianın kaynağı ise Güney Kore'de yayın yapan The Korea Herald. The Korea Herald'ın iddiası, Apple'ın 5G destekli iPhone 12 modelleri için 5G kullanımı yüksek olan Güney Kore'de farklı planları olduğu yönünde.
İddialara göre Apple, iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olarak isimlendirilmesi beklenen iPhone 12 modellerini Güney Kore'de ABD ile aynı anda, yani beklenenden daha erken satışa sunacak. Böylece 5G destekli üst seviye akıllı telefon satışlarında belirli bir aşama kaydeden Samsung, anavatanında Apple ile sıkı bir rekabete girecek. Apple iPhone'ları beklenenden daha erken satışa sunarak ise yaşanan gecikmeden dolayı kaynaklanan dezavantajı ortadan kaldırmaya çalışacak.
Ayrıca iPhone 12 Pro Max'in 5G iletişim için yüksek frekanslı 28GHz bandını destekleyeceği söylentileri de durumu farklı bir hale getiriyor. Zira Samsung'un veya LG'nin halihazırda Güney Kore'de 28GHz bandını destekleyen akıllı telefonu yok. Bu da Apple için pratikte olmasa da kağıt üzerinde bir fırsat anlamına gelebilir.
iPhone 11 için böyle bir strateji uygulanmamıştı. Eylül ayında tanıtılan iPhone 11'ler, tanıtımdan yaklaşık 1 ay sonra Güney Kore pazarına giriş yapmışlardı. Apple bu gecikmeyi tekrarlamamak ve 5G konusunda milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan Güney Kore'deki kullanıcılara daha fazla hitap edebilmek adına iPhone 12 modelleri için böyle bir strateji izleyecek deniyor. iPhone 12 tanıtım tarihi için ise 13 Ekim tahmini bir kez daha tekrarlanıyor.
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