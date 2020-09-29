Apple iPhone 12 ile Samsung'un anavatanında farklı bir hamle yapabilir!

iPhone 12 hakkında birçok iddia ortaya atılıyor. Bu iddialar, genelde telefonların özellikleri ve tasarımlarıyla alakalı oluyor. Artık üretim aşamasını geçen ve sızıntı kaynaklarına göre distribütörlere dağıtılmaya hazır hale gelen iPhone 12 modelleri hakkında son gelen iddia ise çok çarpıcı. İddianın kaynağı ise Güney Kore'de yayın yapan The Korea Herald. The Korea Herald'ın iddiası, Apple'ın 5G destekli iPhone 12 modelleri için 5G kullanımı yüksek olan Güney Kore'de farklı planları olduğu yönünde.

İPHONE 12 GÜNEY KORE'DE DAHA ERKEN SATIŞA ÇIKABİLİR

İddialara göre Apple, iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olarak isimlendirilmesi beklenen iPhone 12 modellerini Güney Kore'de ABD ile aynı anda, yani beklenenden daha erken satışa sunacak. Böylece 5G destekli üst seviye akıllı telefon satışlarında belirli bir aşama kaydeden Samsung, anavatanında Apple ile sıkı bir rekabete girecek. Apple iPhone'ları beklenenden daha erken satışa sunarak ise yaşanan gecikmeden dolayı kaynaklanan dezavantajı ortadan kaldırmaya çalışacak.