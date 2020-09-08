Apple iPhone 12'nin tanıtım tarihini açıkladı!

Apple, bugün büyük sürprizlere neden oldu. Ünlü analist Jon Prosser'ın günlerdir sürdürdüğü ''Apple 8 Eylül'de duyuru yapacak'' iddiası bugün saatler 16:00'ı gösterdiğinde suya düştü. Zira, Apple bu saatte herhangi bir duyuru yapmadı. Fakat Twitter'da mavi Apple logosu özel bir #AppleEvent etiketi yayına girdi. Bu konu Twitter gündemine bomba gibi düşerken, Apple beklenen duyurusunu gecikmeli de olsa gerçekleştirdi.

İŞTE İPHONE 12'NİN TANITILACAĞI TARİH

Apple resmi internet sitesi üzerinden Apple etkinliğinin tarihini paylaştı. Buna göre Apple, 15 Eylül saat 20:00'da özel bir etkinlik düzenleyecek. Etkinlik Apple Park'ta gerçekleştirilecek. Etkinliğin koronavirüs nedeniyle, tıpkı WWDC 2020 gibi çevrimiçi olup olmayacağı ise belli değil. Zira Apple, böyle bir bilgi paylaşımında bulunmuyor.

APPLE ETKİNLİĞİNDE NELER TANITACAK?

iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin bu etkinlikte tanıtılması muhtemel. Bugün tanıtılması beklenen ancak tanıtılmayan iPad Air ve Apple Watch Series 5, 15 Eylül'deki Apple etkinliğinde karşımıza çıkabilir. AirPods Studio ve AirTag de Apple'ın tanıtması beklenen ürünlerinden. Fakat etkinlikte iPhone 12 modellerinin tanıtılmama ihtimali de var.

