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Apple, iPhone 8 onarım programını sonlandırdı

05.10.2021 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bildiğiniz üzere Apple kendi akıllı telefonlarını kullananlara birçok ek avantaj sunmaya çalışıyor. Tüm bu avantajlardan birisi de iPhone 8 onarım programı ile ilgiliydi. Ancak bu onarım programı artık sona erdi.

Apple, iPhone 8 onarım programını sonlandırdı

iPhone 8 cihazlarının bazılarında bir anakart problemi olduğu söyleniyor. Bu problem nedeniyle cihazlar bazen kullanılamaz hale geldi. İşte tam da bu nedenle Apple para talep etmeden telefon tamir etmeye başladı. Alınan yeni kararla birlikte süreç sonlandırıldı.

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Apple tarafından yapılan açıklamalara göre 2018 yılından beri devam eden iPhone 8 Logic Board Onarım Programı raftan tamamen kaldırıldı. Böylece kullanıcılar artık avantajdan faydalanamıyor.

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2021 yılını tamamlamaya az kalmışken böyle bir kararın alınması açıkçası pek beklenen bir durum değildi. Ağustos 2018 tarihinde başlatılan onarım programı küçük bir cihaz topluluğunu kapsıyordu. Şirket Japonya, Yeni Zelanda, Hindistan, Hong Kong ve Çin gibi ülkelerde Eylül 2017 ile Mart 2018 arasında satılan iPhone 8 modellerini ücretsiz tamir etti.

Apple kendi cihazları ile ilgili yaşanan kronik sorunlarda ücretsiz tamir garantisi sunuyor. Böylece kullanıcılara destek sağlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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