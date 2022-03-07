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Apple, iPhone'dan şarj girişini tamamen kaldırabilir! Yoksa "Şarj girişsiz iPhone" mu geliyor?

07.03.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın iPhone'larda şarj girişini tamamen kaldırabileceğine yönelik bir iddia ortaya atıldı. Başta AB (Avrupa Birliği) olmak üzere birçok ülkenin USB Type-C ısrarında bulunduğu biliniyor. Ancak Apple, iPhone'larda USB Type-C'ye geçmek yerine şarj girişini tamamen kaldırabilir.

Apple, iPhone'dan şarj girişini tamamen kaldırabilir! Yoksa "Şarj girişsiz iPhone" mu geliyor?

Apple, iPhone'larda uzun bir süredir Lightning portunu kullanıyor. Ancak başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere birçok ülke, USB Type-C'nin kullanılmasında ısrarcı. Özellikle AB, üye ülkelerde şarj aletlerinin aynı standartta olmasını istiyor. Hatta geçtiğimiz aylarda Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, şarj girişlerinin aynı standartta olmasını ve AB üyesi ülkelerde bu şarj cihazlarının kullanılmasını önerisinde bulundu. Ancak Apple henüz iPhone'larda USB Type-C'nin kullanılmasına yönelik bir adım atmadı. Yeni bir iddia ise bize Apple yönetiminin başka bir planının olabileceğini gösterdi; Şarj girişsiz iPhone...

"ŞARJ GİRİŞSİZ iPHONE" İDDİASI OLAY OLDU!

O iddiaya göre, Apple, USB Type-C'ye geçmek yerine, iPhone'larda şarj girişini tamamen kaldırmayı düşünebilir. Apple'ın şarj girişini kaldırması durumunda iPhone'larda daha fazla dahili alan sağlayabileceği, Type-C'ye geçme maliyetinden kurtulabileceği vurgulandı.

Söylentiler o ki Apple CEO'su Tim Cook'un iPhone'lardaki şarj girişini tamamen ortadan kaldırmayı düşünebileceğine yönelik raporlar da mevcut.

Lightning

Eğer bu iddia doğru çıkarsa iPhone'lar şarj girişi olmadan piyasaya sürülecek ve kablosuz şarj üzerinden şarj olacaklar.

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APPLE'IN KABLOSUZ ŞARJ HIZI GERİDE ANCAK...

Ancak Apple'ın halihazırda kullandığı kablosuz şarj teknolojisi hızıyla Çinli rakiplerine göre oldukça geride kalıyor. Örneğin, MWC 2022'ye katılan Çinli akıllı telefon markalarından biri 9 dakikada telefonunuzun pilinin tamamen doldurulmasını sağlayan bir teknoloji geliştiriyor. Piyasada bulunan Android amiral gemilerinin çoğu ise ortalama 30 dakikada tam şarj sağlıyor.

Apple'ın şarj girişini kaldırma kararı vermesi sonucunda ise kablosuz şarj teknolojisine daha çok ağırlık vermesi ve kendi teknolojisini rakiplerinin teknolojisiyle rekabet edebilecek seviyeye getirmesi bekleniyor.

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Apple
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