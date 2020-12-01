Apple iPhone'lara periskop lens getirebilir!

Apple iPhone 12 serisinde periskop bir kamera kullanmadı. Android tarafındaki amiral gemileri optik yakınlaştırma konusunda geliştirmeler sunarken, Cupertinolu firma 5G destekli ilk iPhone modellerinde böyle bir teknolojiye yer vermedi. Böylece beklentiler, gelecek neslin iPhone'u iPhone 13'e kaldı. Ünlü analist Ming-Chi Kuo ise daha önceki raporunda beklentilerin gerçekleşeceğini ve gelecek nesil iPhone'ların periskop kamera ile geleceğini iddia etmişti. Yeni bir rapor ise Ming-Chi Kuo ile aynı noktaya değindi.

APPLE İPHONE'LARA PERİSKOP LENS GETİRİYOR

İddialara göre Apple, gelecek nesil iPhone modellerinde 10x optik yakınlaştırma sunan periskop lens kullanacak. Apple bu kameranın telefonun kalınlığını veya kamera çıkıntısını artırmasını istemiyor. Bu yüzden dezavantaj yaratmayacak lensler kullanmayı planlıyor. Bu noktada Cupertinolu şirketin Samsung ile ortaklık kurup, periskop lens satın alabileceği konuşuluyor. Ming-Chi Kuo ise daha önceki raporunda, yine tedarik zincirine odaklanmış ve Apple'ın Semco ve Sunny Optical gibi kamera tedarikçileriyle anlaştığını iddia etmişti.