Apple iPhone'lara periskop lens getirebilir!

Apple iPhone 12 serisinde periskop bir kamera kullanmadı. Android tarafındaki amiral gemileri optik yakınlaştırma konusunda geliştirmeler sunarken, Cupertinolu firma 5G destekli ilk iPhone modellerinde böyle bir teknolojiye yer vermedi. Böylece beklentiler, gelecek neslin iPhone'u iPhone 13'e kaldı. Ünlü analist Ming-Chi Kuo ise daha önceki raporunda beklentilerin gerçekleşeceğini ve gelecek nesil iPhone'ların periskop kamera ile geleceğini iddia etmişti. Yeni bir rapor ise Ming-Chi Kuo ile aynı noktaya değindi.
İddialara göre Apple, gelecek nesil iPhone modellerinde 10x optik yakınlaştırma sunan periskop lens kullanacak. Apple bu kameranın telefonun kalınlığını veya kamera çıkıntısını artırmasını istemiyor. Bu yüzden dezavantaj yaratmayacak lensler kullanmayı planlıyor. Bu noktada Cupertinolu şirketin Samsung ile ortaklık kurup, periskop lens satın alabileceği konuşuluyor. Ming-Chi Kuo ise daha önceki raporunda, yine tedarik zincirine odaklanmış ve Apple'ın Semco ve Sunny Optical gibi kamera tedarikçileriyle anlaştığını iddia etmişti.
iPhone 13'ün periskop lens ile geleceği düşünülse de Ming-Chi Kuo, Apple'ın bu teknolojiyi 2022 yılındaki iPhone'larda kullanacağını söylüyor. Ona göre 2022 yılında Semco tarafından üretilen periskop telefoto lensler, 2022 yılının iPhone'larında kullanılacak. Fakat henüz bu konuda kesin bir bilgi yok. Yine de teknoloji takipçileri arasında iPhone 13'ün periskop lens ile geleceğine dair umutlar var.
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