Apple kapıyı açtı: iPhone uygulamalarında büyük değişiklik!

Apple iOS ile Android'e göre görece daha kapalı bir işletim sistemi deneyimi sunuyor. Örnek vermek gerekirse Android'te yer alan bir uygulamayı varsayılan yapabilmek ve bundan sonra sadece o uygulama ile içerikleri açabilmek mümkün iken, iOS tarafında maalesef böyle bir özellik bulunmuyor. Fakat Bloomberg'in yaptığı bir habere göre Apple, sonunda üçüncül uygulamalara destek vermeye başlıyor.

APPLE VARSAYILAN OLARAK AYARLAMAYA İZİN VERECEK

Bloomberg'in haberine göre Apple, iPhone ve diğer Apple markalı cihaz kullanıcılarına üçüncü parti uygulamaları standart olarak ayarlamalarına izin verecek. Böylece Safari yerine Google Chrome, Apple Mail yerine Gmail uygulamaları varsayılan olarak ayarlanabilecek. HomePod'a dahi varsayılan uygulama seçimi özelliği getirecek olan Apple, yazılımlarına da bu özelliği sunacak.

SİRİ DE ÖZELLİKTEN NASİBİNİ ALACAK

Paylaşılan bilgilere göre Siri de özellikten yararlanacak. Böylece Siri WhatsApp, Instagram ve Messenger gibi uygulamaları kullanarak da uygulama ismi söylemek gerekmeksizin mesaj göndermeye imkan tanıyacak. Zaten çeşitli otoriteler, Apple'ın uygulamalarını varsayılan olarak sunarak tıpkı Google'ın kendi uygulamalarını önyüklü olarak Android cihazlara adapte etmesi gibi haksız bir rekabete yol açtığını söylüyordu. Apple'ın bu hamlesiyle birlikte rahatsız eden haksız rekabet söylentileri tarihe karışabilir.

