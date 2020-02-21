HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple kapıyı açtı: iPhone uygulamalarında büyük değişiklik!

Apple kapıyı açtı: iPhone uygulamalarında büyük değişiklik!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.02.2020 16:20 | Son Güncelleme

Apple'dan Spotify, Gmail ve Chrome gibi uygulamalara destek geliyor. Bloomberg'te yayınlanan bir habere göre Apple 3. parti uygulamaların varsayılan olarak seçilmesine izin verecek. Apple dışı uygulamalar iPhone'larda ve diğer tüm cihazlarda varsayılan olarak seçilebilecek.

Apple kapıyı açtı: iPhone uygulamalarında büyük değişiklik!

Apple iOS ile Android'e göre görece daha kapalı bir işletim sistemi deneyimi sunuyor. Örnek vermek gerekirse Android'te yer alan bir uygulamayı varsayılan yapabilmek ve bundan sonra sadece o uygulama ile içerikleri açabilmek mümkün iken, iOS tarafında maalesef böyle bir özellik bulunmuyor. Fakat Bloomberg'in yaptığı bir habere göre Apple, sonunda üçüncül uygulamalara destek vermeye başlıyor.

APPLE VARSAYILAN OLARAK AYARLAMAYA İZİN VERECEK

Bloomberg'in haberine göre Apple, iPhone ve diğer Apple markalı cihaz kullanıcılarına üçüncü parti uygulamaları standart olarak ayarlamalarına izin verecek. Böylece Safari yerine Google Chrome, Apple Mail yerine Gmail uygulamaları varsayılan olarak ayarlanabilecek. HomePod'a dahi varsayılan uygulama seçimi özelliği getirecek olan Apple, yazılımlarına da bu özelliği sunacak.

Apple iOS

SİRİ DE ÖZELLİKTEN NASİBİNİ ALACAK

Paylaşılan bilgilere göre Siri de özellikten yararlanacak. Böylece Siri WhatsApp, Instagram ve Messenger gibi uygulamaları kullanarak da uygulama ismi söylemek gerekmeksizin mesaj göndermeye imkan tanıyacak. Zaten çeşitli otoriteler, Apple'ın uygulamalarını varsayılan olarak sunarak tıpkı Google'ın kendi uygulamalarını önyüklü olarak Android cihazlara adapte etmesi gibi haksız bir rekabete yol açtığını söylüyordu. Apple'ın bu hamlesiyle birlikte rahatsız eden haksız rekabet söylentileri tarihe karışabilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bursa'daki cehennemlik! O askerler için yapılmışBursa'daki cehennemlik! O askerler için yapılmış
Bu gezegende bir yıl bir günden az sürüyor!Bu gezegende bir yıl bir günden az sürüyor!
Ses kısıklığına doğal çözümlerSes kısıklığına doğal çözümler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Apple ios iPhone Spotify Gmail Chrome Siri homepod

En Çok Okunan Haberler

Atakan Kayalar'dan dikkat çeken açıklama: Gaipten sesler duyduğum anda...

Atakan Kayalar'dan dikkat çeken açıklama: Gaipten sesler duyduğum anda...

'Ruh eşim' diyen Aleyna'ya yanıt gecikmedi

'Ruh eşim' diyen Aleyna'ya yanıt gecikmedi

Annesi hakime bunları söyleyip salonu terk etti

Annesi hakime bunları söyleyip salonu terk etti

Bahadır Barajı'nda çatlama meydana geldi! 4 köyde okullar tatil

Bahadır Barajı'nda çatlama meydana geldi! 4 köyde okullar tatil

Antalya'da panik anları! Apar topar dışarı çıkardılar

Antalya'da panik anları! Apar topar dışarı çıkardılar

11 bin 27 pasaportla ilgili önemli gelişme

11 bin 27 pasaportla ilgili önemli gelişme

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Nokia'dan çeyrek altından ucuza telefon hamlesi!

Nokia'dan çeyrek altından ucuza telefon hamlesi!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro'nun fiyatı belli oldu!

Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro'nun fiyatı belli oldu!

iPhone 9'un fiyatı belli oldu!

iPhone 9'un fiyatı belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anne-babalar dikkat! Artık siz yöneteceksiniz

Anne-Babalar dikkat! Artık siz yöneteceksiniz

Bu gezegende bir yıl bir günden az sürüyor! İşte nedeni

Bu gezegende bir yıl bir günden az sürüyor!

Resmen açıklandı! Facebook para dağıtacak

Resmen açıklandı! Facebook para dağıtacak

Koronavirüs dünyanın en büyük kongresini de vurdu! Bir bir iptal ediyorlar

Koronavirüs dünyanın en büyük kongresini de vurdu!

NASA'nın Jüpiter kaşifi Juno'dan heyecan verici keşif!

NASA'nın Jüpiter kaşifi Juno'dan heyecan verici keşif!

Şok! Google ani bir kararla yüzlerce uygulamayı kaldırdı

Şok! Google ani bir kararla yüzlerce uygulamayı kaldırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.