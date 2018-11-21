Apple neden Google'ı seçti? İşte cevabı!

Safari'nin varsayılan arama motoru olarak Google'ı seçen Apple'ın CEO'su Tim Cook, bu kararı neden verdiklerini açıkladı. İşte detaylar!

Apple CEO’su Tim Cook’tan teknoloji dünyasındaki en büyük rakiplerinden Google ile ilgili itiraf gibi bir açıklama geldi.

ABD’de HBO’da yayınlanan “Axios” adlı programda kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Cook, Apple’ın iPhone cihazlarında varsayılan arama motoru olarak neden Google’ı seçtikleri konusuna açıklık getirdi. Tim Cook, "Google’ın Arama motorunun en iyisi olduğunu düşünüyorum” dedi.

Apple ve Google tarafından resmi olarak açıklanmasa da JP Morgan’ın tahminlerine göre Google, iPhone başta olmak üzere Apple cihazlarında yer alan Safari tarayıcısının varsayılan arama motoru olmak için Apple’a yılda 9 milyar dolarlık bir rakam ödüyor.

Taraflar arasında yapılan bu anlaşmaya imza atan Tim Cook’a, Google'ın kullanıcı gizliliğine önem vermediğini düşünenler tepki gösterirken, Apple CEO’su ise kullanıcı gizliliğini temel insan hakkı olarak gördüklerini dile getirdi.