Apple şaşırttı! Ankara'ya yazı getirdi

Apple hava durumunu kendi bünyesinde bulunan ve iPhone'larda önceden yüklü olarak gelen hava durumu uygulamasından kullanıcılarıyla paylaşıyor. Bu uygulamanın genelde tutarlı sonuçlar verdiği söylemek mümkündü. Ta ki dün uygulamanın Ankara için verdiği sıcaklık değerlerine kadar.

APPLE'IN HAVA DURUMU UYGULAMASI ANKARA'YI YAZ İLE TANIŞTIRDI

Ankara'da dün hava durumu, meteorolojinin resmi sitesindeki verilere göre 10,1 dereceydi. Apple'ın hava durumu uygulamasına giriş yapan dikkatli gözler ise Ankara'da sıcaklığın 15-21 derece arasında gidip geldiğini gördü. Üstelik bu değerler, iPhone'dan iPhone'a bile fark ediyordu. Kimi iPhone'daki hava durumu uygulaması sıcaklığı 15 derecede gösterirken, kimisi 21 derece ile Ankara'ya deyim yerindeyse yazı getirdi. Apple'ın uygulamasındaki bu hata, sosyal medya kullanıcılarının Apple'ı eleştirmesine neden oldu. Fakat uygulama her ne kadar Apple'a ait olsa da, uygulamanın gösterdiği veriler Apple'a ait değil.

ASIL SUÇLU APPLE DEĞİL

Apple hava durumu uygulaması verilerini IBM'in sahibi olduğu The Weather Channel isimli uygulamadan alıyor. İsabetli tahminler yaptığı söylenen bu uygulama, dün neden kaynaklandığı bilinmeyen bir hata sonucu verilerini yanlış verdi ve bu durum Apple'ın en çok kullanılan uygulamalarından biri olan hava durumu uygulamasına da yansıdı. Eğer Apple'ın uygulamasına bakarak dışarı çıkmayı düşünüyorsanız, aldığınız bilgiyi başka güvenilir hava durumu uygulamalarından da teyit etmeniz sizin açınızdan daha faydalı olabilir.



