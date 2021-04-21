Apple son model iPad, iMac ve AirTag’leri tanıttı: Yeni özellikler neler?

2021'deki ilk büyük tanıtım etkinliğini düzenleyen Apple, yeni ürünlerini gösterdi.

Sonbaharda sadece bazı Mac modellerinde sunulan yeni nesil M1 çipini artık iPad Pro modellerinde de görmek mümkün olacak.

Apple dünyada çip sıkıntısı yaşanırken bu çipin üretimini artırmayı başarmış gibi gözüküyor.

Şirketin tanıttığı bir diğer ürün ise, nesnelerin üstüne takılabilecek ve kaybolduklarında cep telefonlarından bulmayı sağlayacak AirTag vericileri oldu.

Bu ürünün Nisan sonunda piyasaya çıkması bekleniyor.

iMac masaüstü bilgisayarları da yeni bir tasarıma kavuştu.

Tanıtımda bahsedilmeyen, Apple'ın telefon ve tabletler için yeni güncellemesi olan iOS 14.5 ile uygulamaların, verilen izinler dışında hangi kullanıcı verilerini topladığını görmeye imkan sağlayacak. Facebook gibi ücretsiz servisler kullanıcıların bilgilerini toplayıp bunları reklamverenlere satarak para kazanıyor ve bu güncellemeyi eleştiriyor.

Apple'ın etkinliğinde tanıtılan ürünleri inceledik.

AirTag

Bu cihazlar bir süredir Apple hayranları tarafından heyecanla bekleniyordu. Küçük bir disk şekline sahip bu vericiler herhangi bir nesneye iliştirilebiliyor ve konumları cep telefonlarından görülebiliyor.