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Apple TikTok hesabını iPhone 12 mini ile aktif hale getirdi!

26.11.2020 11:35 | Son Güncelleme:
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Apple TikTok hesabını iPhone 12 mini ile aktif hale getirdi!

Apple TikTok hesabını nisan ayından sonra ilk kez hatırladı. TikTok'ta binlerce takipçiye sahip bir hesabı olan ve aylarca gönderi yayınlamayan Apple, TikTok'ta paylaşımlar yapmaya başladı. TikTok'taki Apple paylaşımlarının yıldızı ise iPhone 12 mini oldu.

Apple TikTok hesabını açtığında birçok kişi şaşırmıştı. Ancak her defasında Asya ve Çin pazarının önemini vurgulayan Apple'ın, özellikle Asya ve Çin'de milyonlarca kullanıcısı olan TikTok'a giriş yapması pek de sürpriz değildi. Nisan ayında aktif hale gelen ve resmi onayını dahi alan Apple TikTok hesabı, o günden bu yana bir tane bile paylaşım yapmamıştı. Fakat bu sessizlik artık bozuldu.

Apple TikTok

APPLE TİKTOK KULLANMAYA BAŞLADI

TikTok'taki Apple resmi hesabı, artık aktif olarak kullanılmaya başlandı. Apple, hesabından Jessica Wang, Kevin B Parry, Zach King ve Julian Bass TikTok ünlülerinin olduğu 4 paylaşım yaptı. Bu paylaşımların ortak noktası ise iPhone 12 mini oldu. #makeitmini etiketini kullanarak bir challenge dahi başlattı. Örneğin aşağıdaki paylaşımda olduğu gibi.

@apple

@zachking can #makeitmini with a tap. Can you? #iPhone12mini

♬ Woo - Wande
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İPHONE 12 MİNİ PAYLAŞIMLARI BİNLERCE BEĞENİ ALDI

TikTok'taki Apple hayranları da hesabın paylaşımlarını beğendiklerini kalp atarak gösterdi. Zira Apple'ın yaptığı paylaşımlar yaklaşık 354 bin kişi tarafından beğenilmiş durumda. Apple'ın paylaşımlarına devam edip etmeyeceği kesin olarak bilinmese de yapılan paylaşımlar gösteriyor ki Apple TikTok'u tıpkı Instagram veya YouTube gibi kullanmaya devam edecek.

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