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Apple Türkiye pazarını gözden çıkarmış olabilir mi?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.03.2019 07:56 | Son Güncelleme

Akıllı telefon pazarındaki lider isimlerden biri olan Apple, katı fiyat politikası nedeniyle kan kaybetmeye devam ediyor. Son dönemde genel olarak satışları düşen Cupertino merkezli şirket, buna karşın yeni bir hamle yapmış değil.

Apple Türkiye pazarını gözden çıkarmış olabilir mi?

Hatırlanacağı üzere bir süre önce şirketin CEO’su konumunda bulunan Tim Cook da bazı ülkelerdeki iPhone satışlarının çok fazla düştüğüne dikkat çekmişti. Nitekim Cook’un ifade ettiği bu ülkeler arasında Türkiye de yer alıyordu.

Apple CEO’su yakın zamanda Türkiye’de ki iPhone fiyatlarının tekrardan düzenlenebileceğinin de mesajını vermişti. Fakat aradan geçen onca süreye karşın Apple Türkiye’de ki fiyatlarını hala güncellemedi.

APPLE'IN KUR UYGULAMASI DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz yıl dolar kurundaki ani yükseliş sonrası tüm ürünlerine absürt zamlar yapan Apple, kurun düşmesine karşın hala fiyatlarını düşürmüş değil.

Hali hazırda Apple Türkiye’nin kendi sitesinde iPhone XR 7399TL, iPhone XS 9899TL, iPhone XS Max ise 10799TL’den satılmakta. Peki bu telefonların yurt dışındaki fiyatları ne kadar?

Apple kendi ülkesinde yani ABD’de iPhone XR’ı 749 dolar, iPhone XS’i 999 dolar, iPhone XS Max’ı ise 1099 dolardan satıyor.

Peki ABD’de 749 dolardan satılan iPhone XR’ın ülkemizde 7399TL’den satılması hangi mantığın ürünüdür? Hali hazırda 1 ABD doları yaklaşık olarak 5.4 Türk Lirası’na denk geliyor. Bu kur üzerinden hesapladığımızda bile karşımıza 4000TL gibi bir rakam geliyor. Bu rakama ÖTV ve KDV vergilerini eklediğimizde ise yaklaşık olarak 5900TL gibi bir fiyatla karşılaşıyoruz. Kaldı ki baz aldığımız 749 dolarlık fiyat da ABD’de vergilerin dahil edildiği fiyat. Yani normalde bu kur hesabını daha düşük bir etiket üzerinden yapmamız gerekiyor.

Aslında bu konuda çok fazla da düşünmeye gerek yok. Samsung ABD’de 749 dolara sattığı Galaxy S10E modelini Türkiye’de 5699TL’den satıyorsa, Apple da bu dolaylarda bir fiyattan satabilir.

APPLE TÜRKİYE PAZARINDAN SİLİNMEK ÜZERE

Uzun bir süredir Apple’ın Türkiye fiyatlarında indirim yapacağı yönündeki iddiaları sizlerle paylaşıyoruz. Hatta Apple Türkiye’nin 25 Mart’taki etkinlik sonrasında iPhone fiyatlarını aşağı çekeceğine dair söylentileri de okurlarımıza iletmiştik. Fakat beklenen fiyat güncellemesi hala gerçekleşmiş değil.

Peki neden? Açıkçası bu sorunun tek bir yanıtı olabilir. O da Apple’ın Türkiye pazarını gözden çıkardığı. Malum, yeni iPhone modelleri ülkemizde pek fazla satmadı. Bunu anlamak için herhangi bir analize ya da rapora gerek yok.

Eskiden yeni bir iPhone çıktığında herkesin elinde bu modeller olurdu. Şimdiyle sokağa çıkıp baktığınızda genel olarak iPhone 6, 6s ve 7 modellerinin kullanıldığını göreceksiniz. Çünkü kimse bir ton para verip yeni iPhone modellerini satın almıyor. Zaten bu paralara yeni bir iPhone almak da hiç akıl karı bir hareket değil.

Neden mi? Çünkü Huawei geçtiğimiz günlerde tanıttığı 1000 euro’luk P30 Pro modelini ülkemizde 6999TL’den satışa sundu. Peki iPhone’un aynı segmentteki modeli kaç TL? Tam 10799TL. Apple kusura bakmasın ama bu fiyatlarla Türkiye’de hiç bir yere varamazlar.

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