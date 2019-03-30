Apple Türkiye pazarını gözden çıkarmış olabilir mi?

Hatırlanacağı üzere bir süre önce şirketin CEO’su konumunda bulunan Tim Cook da bazı ülkelerdeki iPhone satışlarının çok fazla düştüğüne dikkat çekmişti. Nitekim Cook’un ifade ettiği bu ülkeler arasında Türkiye de yer alıyordu.

Apple CEO’su yakın zamanda Türkiye’de ki iPhone fiyatlarının tekrardan düzenlenebileceğinin de mesajını vermişti. Fakat aradan geçen onca süreye karşın Apple Türkiye’de ki fiyatlarını hala güncellemedi.

APPLE'IN KUR UYGULAMASI DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz yıl dolar kurundaki ani yükseliş sonrası tüm ürünlerine absürt zamlar yapan Apple, kurun düşmesine karşın hala fiyatlarını düşürmüş değil.

Hali hazırda Apple Türkiye’nin kendi sitesinde iPhone XR 7399TL, iPhone XS 9899TL, iPhone XS Max ise 10799TL’den satılmakta. Peki bu telefonların yurt dışındaki fiyatları ne kadar?

Apple kendi ülkesinde yani ABD’de iPhone XR’ı 749 dolar, iPhone XS’i 999 dolar, iPhone XS Max’ı ise 1099 dolardan satıyor.

Peki ABD’de 749 dolardan satılan iPhone XR’ın ülkemizde 7399TL’den satılması hangi mantığın ürünüdür? Hali hazırda 1 ABD doları yaklaşık olarak 5.4 Türk Lirası’na denk geliyor. Bu kur üzerinden hesapladığımızda bile karşımıza 4000TL gibi bir rakam geliyor. Bu rakama ÖTV ve KDV vergilerini eklediğimizde ise yaklaşık olarak 5900TL gibi bir fiyatla karşılaşıyoruz. Kaldı ki baz aldığımız 749 dolarlık fiyat da ABD’de vergilerin dahil edildiği fiyat. Yani normalde bu kur hesabını daha düşük bir etiket üzerinden yapmamız gerekiyor.