HABER

Apple ve Amazon'u savunma yapmak zorunda bırakan 'minik casus çip' iddiası!

DÜNYA HABERLERİ  | 04.10.2018 22:38 | Son Güncelleme

Çin’de üretilen bilgisayar ekipmanlarına ABD'nin teknoloji sırlarını çalmak için "minik casus çipler" eklendiği iddia edildi. Çıkan haber üzerine Apple ve Amazon, hiçbir zaman ekipmanlara yerleştirilmiş “kötü amaçlı çiplere” rastlamadıklarını belirtti. İddiaların odağındaki Super Micro şirketi de casusluk olayı hakkında bilgisi olmadığını açıkladı.

Apple ve Amazon'u savunma yapmak zorunda bırakan 'minik casus çip' iddiası!

The Bloomberg News’in haberine göre, pirinç büyüklüğündeki çiplerin yerleştirildiği bilgisayarların, Amazon ve Apple başta olmak ABD firmalarında ve kamu kurumlarında kullanıldığı belirtildi.

"GİZLİ BİR GİRİŞ KAPISI OLUŞTURMAYI BAŞARMIŞLAR"

Habere göre, hala devam eden 3 yıllık gizli bir araştırmada Çinlilerin, bilgisayar donanımlarına yazılımdan daha etkili ve tespiti zor şekilde “gizli bir giriş kapısı” oluşturmayı başardıkları ifade edildi.

İsmini vermek isteyemeyen bir Amerikalı yetkili, Çin Halk Kurtuluş Ordusuna ait bir birimin, ABD merkezli Super Micro Computer Inc. için Çin’de üretilen ekipmanlara casus çipleri yerleştirmeye müdahil olduğunu savundu.

SAVUNMA BAKANLIĞI VE ABD DONANMASI İÇİN PARÇALAR ÜRETMİŞ

Super Micro’nun Savunma Bakanlığı bilgi merkezleri, CIA’nın insansız hava aracı operasyonları ve donanma savaş gemilerinin yerleşik ağları için parçalar ürettiği açıklandı.

Amazon’un, yazılım şirketi Elemental’ı satın almasıyla problemin keşfedildiği bildirildi. Şirketin, Kaliforniya merkezli Super Micro tarafından sağlanan ekipmanları güvenlik incelemesinden geçirmeye başladığı ifade edildi.

Casus mini çiplerin, Apple, Amazon'un web hizmetleri ve benzer şirketler tarafından işletilen veri merkezlerinde kullanılan bilgisayar anakartları için tasarlandığı kaydedildi.

CASUSLUK OLAYI HAKKINDA BİLGİSİ OLMADIĞINI AÇIKLADI

Çıkan haber üzerine Apple ve Amazon, hiçbir zaman ekipmanlara yerleştirilmiş “kötü amaçlı çiplere” rastlamadıklarını belirtti. Super Micro da casusluk olayı hakkında bilgisi olmadığını açıkladı. (AA)

PARTNERBinbir derdin devası Cennet Hurması! Öyle faydaları var ki...Binbir derdin devası Cennet Hurması! Öyle faydaları var ki...
Fenerbahçe Spartak Trnava'yı 2-0 mağlup ettiFenerbahçe Spartak Trnava'yı 2-0 mağlup etti
Erdoğan Türkiye’nin Suriye’den çekilme şartını açıkladıErdoğan Türkiye’nin Suriye’den çekilme şartını açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin casus çip ABD

En Çok Okunan Haberler

Tuvana Türkay, Alper Potuk ile barıştı!

Tuvana Türkay, Alper Potuk ile barıştı!

MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe 2 - 0 Spartak Trnava

MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe 2 - 0 Spartak Trnava

ABD'den Türkiye'yi yasa boğan saldırı için açıklama

ABD'den Türkiye'yi yasa boğan saldırı için açıklama

ABD'den Türkiye'de 2 şahıs ve 1 şirkete Kuzey Kore yaptırımı

ABD'den Türkiye'de 2 şahıs ve 1 şirkete Kuzey Kore yaptırımı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde vahşet!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde vahşet!

AK Parti'de yerel seçim takvimi hazır! Bunu yapan aday olamayacak

AK Parti'de yerel seçim takvimi hazır! Bunu yapan aday olamayacak

İlginizi Çekebilir

ABD'den Türkiye'yi yasa boğan saldırı için açıklama

ABD'den Türkiye'yi yasa boğan saldırı için açıklama

ABD'den İran'a flaş yaptırım! Tarihi karar

ABD'den İran'a flaş yaptırım! Tarihi karar

Putin'den çok önemli Türkiye açıklaması

Putin'den çok önemli Türkiye açıklaması

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı

Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'den çok çarpıcı itiraf: İran'ı tehdit etmek tam bir ahmaklık

ABD'den çok çarpıcı itiraf: İran'ı tehdit etmek tam bir ahmaklık

İsrail'den Rusya'ya S-300 resti: Tespit bile edemez

İsrail'den Rusya'ya S-300 resti: Tespit bile edemez

Türkiye tepki göstermişti! ABD cevap verdi

Türkiye tepki göstermişti! ABD cevap verdi

ABD'den Türkiye'de 2 şahıs ve 1 şirkete Kuzey Kore yaptırımı

ABD'den Türkiye'de 2 şahıs ve 1 şirkete Kuzey Kore yaptırımı

'Robin Hood' bankacı zenginlerin hesabından yoksullara 1 milyon euro aktardı

'Robin Hood' bankacı zenginlerin hesabından yoksullara 1 milyon euro aktardı

Eski başbakanın eşine para aklama suçlaması

Eski başbakanın eşine para aklama suçlaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.