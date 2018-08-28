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Apple Watch’ın tahtı tehlikede

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.08.2018 07:59 | Son Güncelleme

FitBit daha zarif bir tasarıma sahip olan ve özellikle uygun fiyatı ile birçok kişiye hitap etmesi düşünülen Fitbit Versa'yı geliştirdi. Tamamen Pebble’ın konsept tasarımını baz alan ve yurt dışında iyi bir satış rakamı yakalayan bu ürüne, dilerseniz yakından bakalım.

Apple Watch’ın tahtı tehlikede

FitBit Versa, Ionic ile kıyaslandığında daha ince ve daha hafif olduğunu söylemek mümkün. Sadece 37 gram ağırlığında olan bu ürün ilk bakışta Apple Watch’ın tasarımına çok benziyor. Tek bir fark ile. FitBit Versa, Apple Watch’dan biraz daha geniş. Ekranı, kalın bir çerceveye oturturulmuş ve bu çerceve ekranın ışığı yandığı zaman kendisini belli ettiriyor Ekranın ışığının yanması için bileğinizi döndürmeniz ya da cihazın üzerindeki düğmeye basmanız gerekiyor. Her türlü bileğe uyum sağlaması için iki farklı saat kayışının verilmesi de iyi düşünülmüş olduğunu söylemeliyiz. FitBit Versa bu sayede bileğe tam oturuyor ve bilekte şık da bir görünüm kazandırıyor.

Fitbit versa’nin önemli bir özelliği 4 gün boyunca şarj etmeden dayanabilmesi. Yaptığımız denemelerde Versa’yı gerçekten 4 gün kullanabildik. 3.4 cm büyüklüğündeki erkanı ise Gorilla Glass koruması sayesinde çiziklere ve darbelere karşı güçlendirildi. Bu ekranın dokunmatiği gayet hızlı ve titiz olduğunu söylemek mümkün.

Fitness fonksiyonlarıyla dolu

FitBit Versa fitness tutkunları tarafından çok sevileceğini düşünüyoruz. Adım ölçerden tutun , kalori hesaplamaya ve gün boyu kalp atışlarının ölçülmesine kadar birçok fonkisyona sahip. Fitbit ailesinin en güçlü özelliği olan Fitness fonksiyonları sayesinde koşucular, bisikletciler, yüzücüler ve spor salonu tutkunları bu ürünü tercih ediyorlar. Öyle ki antreman kaydınızı telefondan başlatabiliyorsunuz. Bunun dışında da 15 farklı Antreman modunu çağırabiliyorsunuz. Yürüyüşten tutun, Golf, Tennis, Yoga, Kickbox ve Pilates gibi spor türlerini, birlikte gelen uygulamadan seçip antremanınıza başlayabiliyorsunuz.

Yaptığımız denemelerde FitBit Versa’nın kalp atış ölçümlerini doğru bir akışta ve sadece %3’lük bir sapma ile yaptığını gördük. Oldukça tatmin edici sonuçlar veren Versa, ne yazık ki GPS özelliği ile bizi şaşırttı.
FitBit , ürünün maaliyetini düşürmek için ne yazık ki entegre bir GPS sensörü tercih etmedi. GPS fonksiyonu için , Bluetooth’la bağlı olan akıllı telefonun GPS’i kullanılıyor.

Akıllı özellikler

FitBit, akıllı özellikler konusunda çok iddialı değil. Onun en güçlü tarafı Fitness uygulamaları. Android kullanıcılar gelen mesajları telefondan görebiliyorlar ve sadece hazır cevaplarla cevaplayabilirler. Sesli asistan ve mikrofon bu üründe ne yazık ki yer almıyor. Yani bu ürünü sesli komutlarla yönlendirmeniz mümkün değil. Üzerinde bulunan NFC özelliği sayesinde temasız ödeme yapılabiliyor. Ama bu özellik bizim ülkemizde şimdilik aktif değil.
Ürünün en büyük özelliklerinden biri, kadınlar için adet dönemlerini hesaplaması. Versa tüm verileri kayıt edip kadınları adet dönemi yaklaştığında uyarıyor. Kadınlar için geliştirilen bu uygulama çok yakında çok daha fazla geliştirileceği söyleniyor. Spor, uyku ve beslenme zamanlarıyla ilgili, farklı tavsiyelerde de bulunabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Apple Watch Fitbit Versa

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