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Apple yine iş başında: Apple One gerçek mi oluyor?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.08.2020 10:48 | Son Güncelleme

Apple için sonucu oldukça enteresan olacak bir Apple One iddiası ortaya atıldı. İddialara göre Apple'ın; Apple Arcade, Apple Music ve Apple TV+ gibi servisleri, Apple One adıyla tek bir çatı altında toplanacak. Hatta söylenenlere bakılırsa Apple One fiyatları daha şimdiden belli.

Apple yine iş başında: Apple One gerçek mi oluyor?

Apple; iPhone, iPad ve Apple Watch gibi donanımların üreticisi. Zaten bunu bilmeyen yok. Fakat Apple son zamanlarda sunduğu servislerle de adından söz ettirmeye başladı. Önce Apple Music ile Spotify'a rakip olan Apple, daha sonra Apple TV+ ve Apple Arcade gibi servislerini tanıttı. Apple servislere önem verdikçe, Apple'ın sunduğu servis sayısı da arttı. Bloomberg'in haberine göre ise Apple, tüm servislerini Apple One adı altında bir araya getirme uğraşında.

APPLE, APPLE ONE'I DUYURMAK İSTİYOR İDDİASI

Bloomberg'ten Mark Gurman'ın iddialarına göre Apple, Apple One adında bir abonelik paketi duyurmak istiyor. Bu pakette Apple Music, Apple Arcade, Apple TV+ ve Apple News+ gibi çevrimiçi servisler yer alacak. Böylece kullanıcılar tek bir paket satın alarak Apple'ın birçok servisini deneyimleyebilecek.

Apple One abonelik

İŞTE MUHTEMEL APPLE ONE PAKETLERİ VE FİYATLARI

Apple One paketleri, giriş ve üst paket olmak üzere iki farklı seçenek ile gelecek. Giriş paketinde Apple Music ile Apple TV+ üyeliği bulunacak ve Apple bunun için aylık 5 dolar talep edecek. Apple One'ın en üst paketinin içinde ise Apple Music, Apple TV+, Apple News+, Apple Arcade ve ek iCloud depolama alanı bulunacak. Bu paket için ise öngörülen fiyat yaklaşık olarak 45 dolar.

APPLE'DAN AÇIKLAMA YOK

Apple One hakkında Apple'dan gelen henüz bir resmi açıklama yok. Ancak Apple'ın böyle bir adım atması muhtemel görünüyor. Zira, Google gibi firmalar da Apple One gibi çeşitli abonelik sistemleri sunuyorlar.

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