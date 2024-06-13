Arabam nereye çekildi, arabam nerede nasıl öğrenirim? E-Devlet aracım nereye çekildi

Bir araç sahibi aracının çekilmesi söz konusu olduğu zaman aracının nereye çekildiğini ve nerede olduğu bilgisini çeşitli yöntemler aracılığı ile öğrenebilir. Başka biri aracı kullanıyor olmuş olsa bile aracını teslim alabilmesi için aracın resmî sahibinin şahsen giderek aracı teslim alması gerekir. Ancak öncelikli olarak aracın nereye çekildiğini öğrenmek gerekir.

Arabam nerede?

Herhangi bir trafik ihlaline ya da yanlış park etme gibi bir duruma karşılık kişilerin araçları çekilebilir. Bu durum cezai yaptırımla sonuçlanır. Bir otoparka çekilen aracın nereye götürüldüğü öğrenildikten sonra araç teslim alınır. Ancak teslim alma sırasında da bazı ödemelerin yapılması gerekir.

Arabam nereye çekildi nasıl öğrenirim?

Çekilen araç sorgulama işlemi için birden fazla yöntem bulunur. Sorgulama internet üzerinden, telefon yolu ile ya da direkt olarak EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) aracılığı ile yapılabilir. En sık kullanılan yöntem ise kolay ve kısa süreli olması nedeni ile internet üzerinden uygulama aracılığı ile bilgi sorgulamaktır.

Ayrıca kısa mesaj yolu ile de çekilen bir aracın nerede olduğu hangi otoparka çekildiği bilgisine ulaşılabilir. Birçok resmî işlemin yapılabildiği e-Devlet sistemi üzerinden de bu bilgi sorgulanabilir.

Arabam nereye çekildi?

Arabası çekilen kişiler bazı yöntemler kullanarak araçlarının nereye çekildiğini öğrenebilir ve araçlarının anlık konumlarını bulabilirler. Aracı bulduktan sonra, aracın teslim alınması için aracın sahibinin bizzat gitmesi gereklidir. Çekilmiş olan araç hangi otoparkta ya da nerede ise çekici ücreti gibi ödemeler yapıldıktan sonra araç teslimi gerçekleştirilebilir.

Çekilen bir aracın nerede olduğunu öğrenmenin bir yolu da internettir. Arabam nereye çekildi e-Devlet sistemi üzerinden de yanıtına ulaşılabilecek bir sorudur. E-Devlet sistemine kimlik numarası ve kişiye özel e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapılması gerekir. Ardından şu adımlar takip edilir:

e-Devlet sistemine internet sitesi ya da uygulaması üzerinden giriş yapıldıktan sonra e-hizmetler bölümünde yer alan Trafik Ulaşım sekmesi tıklanır.

Sonraki sayfada aracımın çekildiği otopark bilgisi sorgulama bölümüne giriş yapılır.

Açılan ekranda araç ile ilgili konumu dahil tüm bilgiler görüntülenir.

EGM aracım nerede?

Bir araç sahibinin, arabasının çekilme durumu ile karşı karşıya kaldığında öncelikli olarak aracın nerede olduğunu öğrenmesi gerekir. Bunun için telefon ya da internet kullanabilir. e-Devlet sistemi üzerinden sorgulama da yapabilir. Emniyete ait olan resmî hatta mesaj atarak da aracının yerinin bilgisine ulaşabilir. Arabam nereye çekildi telefonla gönderilen kısa mesaj ile de yanıtı bulunabilecek bir sorudur.

Bu işlem için emniyete ait olan 1550 numaralı kısa mesaj hattına mesaj atmalıdır. Hat üzerinden mesaj yolu ile yapılan sorgulama ücrete tabi tutulur. Otoparka çekilmiş olan aracın kısa mesaj yolu ile sorgulanması için şu adımlar uygulanır:

Telefonun kısa mesaj kısmına PARK (BOŞLUK) PLAKA yazılır.

1550’ye gönderilir.

Gelen mesaj ile aracın nerede ve hangi otoparkta olduğu bilgisi öğrenilir.

Arabamın nereye çekildiğini nasıl öğrenebilirim?

Araç sahibi çekilen aracının nereye çekildiğini birçok yöntem kullanarak öğrenebilir. EGM ile sorgulama yapmak için EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) resmî internet sitesine giriş yapılır.

Ardından EGM sorgular menüsü altından ilgili başlıklara girilerek bilgi sorgulaması yapılır. E-Devlet sistemi üzerinden de EGM sitesine ulaşabilmek mümkün olur. Sadece bu bilgi değil aracın çeşitli borçları ya da cezaları da buradan sorgulanabilir.





