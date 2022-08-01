"Arabanın fiyatı 8 milyon, zarar 3 milyon" Saldırıdan sonra tamire gitti, bu kez serviste saldırdılar

Akıllara durgunluk veren olay, Kuzeytepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 22 Temmuz'da yurt dışında şirketi olan ve ithalat-ihracat yapan Emin Süner'in oğlu Eren Süner, trafikte kimliği belirsiz kişilerce 'yol verme' tartışması yaşadı. Bu tartışmadan 6 gün sonra yani 28 Temmuz'da Defne ilçesinde Eren Süner'in kullandığı otomobilin camı, yine tartıştığı kişiler tarafından kırıldı. Bu olaydan sonra Emin Süner, aracına saldıran şüphelilerden şikayetçi oldu. Saldırıda hasar gören otomobil de tamir için servise götürüldü. Bu kez 2 kişi, servise gelerek otomobile taşla defalarca vurarak bir kez daha zarar verdi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

"TEHDİT EDİLİYORUM"

Trafikteki tartışmanın husumete dönüştüğünü belirten Emin Süner, "28 Temmuz günü oğlum, kırmızı ışıkta dururken 15-20 kişilik bir grup saldırdı ve arka camı patlattı. Ertesi gün aracımı servise getirdim. Servis önünde aracımı gören iki kişi saldırdı. Trafik tartışmasıyla başlayan, aramızda husumete dönüşen kişilerce tehdit ediliyorum. Şikayetimi geri çekmemi istiyorlar." dedi.

"ARABANIN FİYATI 8 MİLYON, 3 MİLYON ZARAR VAR"

Süner "Bu husumetten dolayı hınçlarını araçtan almak istediler. Arabanın fiyatı, 8 milyona yakın. Yaklaşık 3 milyon zarar var" şeklinde konuştu. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)



