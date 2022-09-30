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Arabanızın havasını değiştirecek en kullanışlı ve uzun ömürlü double teyp çeşitleri

29.09.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni arabalardaki ekran özelliğini eski model araçlarda da kullanabilmenin en kolay yolu double teyp almak olabilir. İşlevsel özellikleri olan onlarca farklı double teyp modeli bulunuyor. Peki, hangi ürünü seçeceğinize nasıl karar vereceksiniz? Merak etmeyin, sizin için biraz araştırma yaptık ve en iyi seçenekleri derledik. Haydi gelin, birbirinden kaliteli double teyp modellerini beraber inceleyelim.

Arabanızın havasını değiştirecek en kullanışlı ve uzun ömürlü double teyp çeşitleri

İçindekiler

  • 1. En iyi double teyp seçeneklerinden biri: Mixtech Android Navigasyon ve Multimedya Sistemi 9 Inç Double Teyp
  • 2. Ekran yansıtma özeliğiyle: GoldMaster D6016 Ekran Yansıtma Özellikli Double Dın Oto Teyp
  • Günün fırsatları için acele edin! İndirimlisi varken daha fazla ödemeyin! (30.09.2022)
  • 3. İşin öncüsünü tercih etmek isteyenlere: Pioneer DMH-A240 BT 6,2" Bluetoothlu Double Teyp
  • 4. Geniş ekranlı double teyp isteyenlere: Stonex Pv-2000 Üniversal Android 10 Inç Tablet Teyp
  • 5. Apple Car Play uyumlu double teyp: Sony XAV-AX1000 CarPlay Double Multimedya Oto Teyp
  • 6. Premium hissetmek isteyenlerin tercihi: All Avcill Üniversal Android 10 Inç Tablet Teyp
  • 7. Android 10 uyumlu: Audiomax Universal Android Double
  • 8. Double teyp ekran yansıtma özelliği: Mixtech RAV-4 Android Navigasyon ve Multimedya Sistemi 7 Inç Double Teyp
  • 9. Kapasitif tam dokunmatik ekran keyfi: Piranha 7785 7 Inç Fm Usb Sd Bt Double Oto Teyp
  • 10. Mekanik tuşlara elveda: Powermaster Magıcvoıce Mv-5418 Dokunmatik Mekaniksiz Double Oto Teyp

Double teyp; multimedya özelliği ile arabaya eğlence getirdiği gibi eller serbest konuşma, internet ve navigasyon gibi birçok işlevi desteklemesiyle çok kullanışlı bir cihaz. Bu fonksiyonel ürünlerden edinmek isteyen bazı kullanıcıların aklını double teyp montajı kurcalayabilir. Eğer aldığınız ürün, ekran boyutu olarak arabanıza uygunsa cihazı bir oto elektrikçisine kolaylıkla monte ettirebilirsiniz. Eğer kendi işinizi kendiniz görmek istiyorsanız önce double teyp kurulumunu, daha sonra elektrik ve ses bağlantıları ile kısa devre kontrolünü yapmalısınız. Peki, her şeyi planladınız ama hangi ürünü alacaksınız? İşte, burada devreye hazırladığımız liste giriyor. Birbirinden kaliteli double teyp modelleri için sizi şöyle alalım!

1. En iyi double teyp seçeneklerinden biri: Mixtech Android Navigasyon ve Multimedya Sistemi 9 Inç Double Teyp

Arabanızın havasını değiştirecek en kullanışlı ve uzun ömürlü double teyp çeşitleri

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Gelişmiş Android özellikleriyle donatılan Mixtech Android Navigasyon ve Multimedya Sistemi 9 Inç Double Teyp, 1 GB RAM'i ve dört çekirdekli işlemcisiyle arabanızı tam bir eğlence merkezine çevirir. 16 GB dâhilî hafızası bulunan ürün, 9 inç HD ekrana sahip. Ekran yansıtma, navigasyon, dâhilî GPS, Wi-Fi üzerinden internet gibi imkânlar sunmasının yanı sıra Google Maps ve Yandex Trafik gibi uygulamaları kolayca indirip kullanmanıza olanak tanır. Videoları 1080p kalitede oynatabilen ürün, Bluetooth üzerinden tam kontrol sağlar. Böylelikle eller serbest modunda telefonla görüşebilir, telefon rehberini görüntüleyebilirsiniz.

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2. Ekran yansıtma özeliğiyle: GoldMaster D6016 Ekran Yansıtma Özellikli Double Dın Oto Teyp

Arabanızın havasını değiştirecek en kullanışlı ve uzun ömürlü double teyp çeşitleri

GoldMaster D6016 Ekran Yansıtma Özellikli Double Dın Oto Teyp, 1080P kalitede görüntü sağlayan Full HD ekranıyla en kaliteli double teyp seçenekleri arasında yer alır. Ekran yansıtma özelliği sunan teyp; aynı zamanda FM radyo, MP5, MP4 ve WMA'yı destekler. İster iOS ister Android olsun, iki işletim sistemini de ekrana yansıtma imkânı sunan ürün, kumandası sayesinde uzaktan yönetilebilir. Dokunmatik ekran özelliği de bulunan double teyp modelini Bluetooth bağlantısı ile kullanmak da çok kolay ve keyifli.

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3. İşin öncüsünü tercih etmek isteyenlere: Pioneer DMH-A240 BT 6,2" Bluetoothlu Double Teyp

Arabanızın havasını değiştirecek en kullanışlı ve uzun ömürlü double teyp çeşitleri

"En iyi double teyp hangisi?" diye merak ediyorsanız bu ürüne göz atmanızda fayda var. Pioneer markasının imzasını taşıyan DMH-A240 BT 6,2" Bluetoothlu Double Teyp, kaliteli ve yüksek performanslı ürünlerden biri. Ekranı 6,2 inç genişliğinde olan cihazın kamera ve mikrofon girişi bulunur. Buna ek olarak bluetooth üzerinden mobil cihazlarla eşleşebilen double teyp, USB kablosuyla hem iOS hem Android cihazlara bağlanabilir. Cihaz sayesinde eller serbest araması yapabileceğiniz gibi müzik dinlemenin de keyfine varabilirsiniz. Ürünün işlevsel özelliklerine bayılacağınıza eminiz!

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4. Geniş ekranlı double teyp isteyenlere: Stonex Pv-2000 Üniversal Android 10 Inç Tablet Teyp

Arabanızın havasını değiştirecek en kullanışlı ve uzun ömürlü double teyp çeşitleri

Stonex Pv-2000 Üniversal Android 10 Inç Tablet Teyp, 10 inçlik geniş tablet ekranıyla en çok beğenilen ürünler arasında yer alır. 2 GB işlemcisiyle birçok rakibine göre çok daha seri ve rahat çalışan cihaz, aynı zamanda 23 GB hafızaya sahip. Bluetooth üzerinden bağlantı kurarak cep telefonlarından kolay bir şekilde yönetebileceğiniz cihaz, kullanıcıya Android'in son sürümü yüklü olarak ulaşır. En iyi double teyp modelleri arasında yer alan ürün, minimalist tasarımıyla arabanıza çok yakışır. Tamamen dokunmatik ekranıyla konforlu bir kullanım sunar.

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5. Apple Car Play uyumlu double teyp: Sony XAV-AX1000 CarPlay Double Multimedya Oto Teyp

Arabanızın havasını değiştirecek en kullanışlı ve uzun ömürlü double teyp çeşitleri

En iyi double teyp tavsiyesi arayanlara önerilebilecek ürünlerden biri olan Sony XAV-AX1000 CarPlay Double Multimedya Oto Teyp, Bluetooth ve Apple Carplay uyumlu olmasıyla beğenilen bir cihaz. Gelişmiş özellikler ve yazılımla donatılan ürün, 4x55 Watt ses çıkışını destekler. 15,7 cm diyagonal ekranı bulunan ürün sayesinde bluetooth üzerinden eller serbest şekilde cep telefonu ile konuşabilirsiniz. CarPlay özelliği sayesinde arabanızı sürerken Apple markalı telefonunuz ile istediğiniz işlemleri gerçekleştirmenizi sağlar. Böylece dikkatinizi yoldan ayırmadan yol tarifi alabilir veya mesaj gönderebilirsiniz.

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6. Premium hissetmek isteyenlerin tercihi: All Avcill Üniversal Android 10 Inç Tablet Teyp

Arabanızın havasını değiştirecek en kullanışlı ve uzun ömürlü double teyp çeşitleri

All Avcill Üniversal Android 10 Inç Tablet Teyp, hemen her türlü arabaya uyum sağlayan kullanışlı double teyp seçeneklerinden biri. 10 inçlik geniş ekranı sayesinde rahat ve kolay bir kullanım sunar. Ürünü, ekran yansıtma özelliği ve bluetooth bağlantısı sayesinde cep telefonunuz üzerinden kolay bir şekilde yönetebilirsiniz. Model, Google Haritalar ile yol bilgisi almanızı sağladığı gibi 1080P ekranında videolar oynatma imkânı sunar. Tamamen dokunmatik ekranı sayesinde şık bir görünüm sergilerken cihazı daha pratik bir hâle getirir.

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7. Android 10 uyumlu: Audiomax Universal Android Double

Arabanızın havasını değiştirecek en kullanışlı ve uzun ömürlü double teyp çeşitleri

Yüksek kaliteli dijital ses deneyimi sunan ve dört adet hoparlör çıkışı bulunan Audiomax Universal Android Double, kullanıcıya Android 10 işletim sistemi yüklü olarak ulaşır. Bu sayede bütün uygulamaları en güncel hâlleriyle kullanma imkânı sunar. Cihazın üzerinde kapasitif dokunmatik teknolojisine sahip 1024x600 çözünürlüklü ekran yer alır. 1.3 Ghz frekansında çalışan 1GB kapasiteli işlemcisi bulunur. 16 GB hafızasıyla geniş bir alan sunan ürün, dâhilî FM radyo ve dâhilî Wi-Fi özelliklerini destekler. 4x50 Watt güç ile çalışır.

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8. Double teyp ekran yansıtma özelliği: Mixtech RAV-4 Android Navigasyon ve Multimedya Sistemi 7 Inç Double Teyp

Arabanızın havasını değiştirecek en kullanışlı ve uzun ömürlü double teyp çeşitleri

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Mixtech RAV-4 Android Navigasyon ve Multimedya Sistemi 7 Inç Double Teyp, gelişmiş özellikler sunan model seçeneklerinden biri. 7 inç boyutunda ekranı bulunan ürün, 16 GB dâhilî hafızasında her türlü Android uygulamasını çalıştırabilir. Cep telefonu üzerinden internete bağlanarak navigasyon, Play Store ve IPTV gibi uygulamalara erişebilir. Aynı zamanda 4x50 Watt gücünde hoparlör desteği bulunan cihaz, en kaliteli şekilde müzik dinlemenize olanak tanır. Cihazı bluetooth üzerinden cep telefonunuza bağlayarak sorunsuz bir şekilde telefon görüşmeleri yapabilirsiniz.

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9. Kapasitif tam dokunmatik ekran keyfi: Piranha 7785 7 Inç Fm Usb Sd Bt Double Oto Teyp

Arabanızın havasını değiştirecek en kullanışlı ve uzun ömürlü double teyp çeşitleri

2021'in double teyp tavsiye listelerinde kendine yer bulan Piranha 7785 7 Inç Fm Usb Sd Bt Double Oto Teyp, 7 inç ekranı ve tam dokunmatik kapasitif özelliğiyle çok beğenilen seçeneklerden biri. 1080p kalitede video oynatabilen cihaz, bluetooth bağlantısını desteklemesi sayesinde fonksiyonellik sunar. Modelin USB girişi üzerinden telefonunuzu şarj edebileceğiniz gibi USB flash bellek ile MP3 veya video oynatma seçeneğini de tercih edebilirsiniz. iOS ve Android telefonlara ekran yansıtma desteği de sunan ürün, AUX ve hafıza kart girişini de destekler.

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10. Mekanik tuşlara elveda: Powermaster Magıcvoıce Mv-5418 Dokunmatik Mekaniksiz Double Oto Teyp

Arabanızın havasını değiştirecek en kullanışlı ve uzun ömürlü double teyp çeşitleri

Powermaster Magıcvoıce Mv-5418 Dokunmatik Mekaniksiz Double Oto Teyp, uzaktan kumanda desteği ve tamamen dokunmatik 7 inç'lik ekranı ile ilgi gören ürünler arasında yer alır. Keyifle yolculuk yapmanıza olanak tanıyan cihaz sayesinde bluetooth üzerinden bağlantı kurabilir ve FM radyo açabilirsiniz. Double teyp ses ayarı yapmak için cihazın içinde yer alan bass ve tiz sesleri kontrol edebilirsiniz. Belli bir ses türüne yönelik ayar yapabileceğiniz gibi kişiye özel farklı ekolayzer ayarları da seçebilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış!

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