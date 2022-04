Arabasının içini havalı ve eğlenceli bir hale getirmek isteyenler için en tatlı ve kullanışlı aksesuar önerileri

Arabanızı sıradanlıktan kurtarmak istiyorsanız farklı aksesuarlar arıyor olabilirsiniz. Onlarca çeşidi bulunan araba aksesuarlarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Gözlük, telefon ve kahve tutucular daha kolay ve pratik bir seyahat deneyimi sağlarken küçük ve sevimli aksesuarlar da arabaları daha kişisel ve eğlenceli hale getiriyor. Birbirinden farklı, her zevke ve amaca uygun araba aksesuarlarını sizler için seçtik ve inceliyoruz!

1. Araba aksesuarlarının başını telefon tutucular çekiyor

Gerek acil durumlar gerek yol haritasına bakmak için arabada telefon kullanmak zorunlu hale gelebiliyor. Telefonu elde tutarak araç kullanmak ise riskli ve zor olabiliyor. İşte, mıknatıslı telefon tutucular bu sorunu ortadan kaldırdığı için en çok tercih edilen araba aksesuarlarının başında geliyor. Spigen Araç Tutacağı Manyetik Evrensel, az yer kaplaması ve 360 derece dönebilme özelliği sayesinde sürücülere kullanım kolaylığı sağlıyor. Telefonunuza zarar vermeden rahatlıkla kullanabileceğiniz ürün, aynı zamanda tüm telefonlara uyumlu ve mıknatıslı. Güçlü manyetiğiyle telefonunuzu düşmeden tutucuya güvenli bir şekilde yerleştirerek kullanabilir, rahat ve güvenli bir yolculuğun tadını çıkarabilirsiniz.

2. Arabasının mis gibi ve ferah kokmasını kim istemez ki?

Arabasının hep yeni temizlenmiş gibi kokmasını isteyenlerin ellerini görebilir miyiz? Basit araba kokularından sıkıldıysanız ve daha zarif kokulu bir seçenek arıyorsanız büyüleyici kokusuyla uzun süre etki bırakan VAVANA Be In A Good Mood Araba Klima Kokusu - Angelic, tam size göre! Ferah ve çarpıcı vanilya kokusu eşliğinde aracınızı sürerken şık tasarımıyla sizi kendine hayran bırakıyor. Beyaz daire şeklindeki tasarımı, her arabaya ve klimaya uyum sağlıyor. Arkasında bulunan aparatı sayesinde kolaylıkla takılıp çıkarılabilen bir yapıya sahip. Ayrıca aksesuarın etkisi, 75 güne kadar sürüyor.

3. Arabasına numaratör arayanları da unutmadık

Aracınızı yanlış yere park ettiğinizde ya da kaza gibi acil durumlarda cep numarası bilginize ulaşılabilir olması, oldukça önemli. Bunun için arabalarda kullanılan en uygun aksesuar, numaratörler. Cep telefonu numaranızı kolayca yazabileceğiniz bir numaratör sayesinde ihtiyaç halinde size kolaylıkla ulaşılabilir. Araç İçi Park Telefon Numarası Fosforlu Numaratör Oto Cam Kartı'nda yer alan siyah renk üzerindeki fosforlu yeşil numaralar hem dikkat çekici hem çok kullanışlı. Bütçe dostu aksesuarın tasarımı da oldukça küçük. Böylece numaratör, arabınızda yer kaplamadan rahatça kullanabilirsiniz.

4. Şık ve kullanışlı bir gözlük tutucuyla yolculuklar artık daha keyifli

Güneş gözlüğü kullanmak havalı olmasının yanı sıra güneşten korunmak için de çok önemli. Araba kullanırken güneş gözünüzü alıyorsa hem yola odaklanmak hem gözlüğe ulaşmak aynı anda zor olabiliyor. Bu nedenle aracınızda gözlüğünüze kolayca ulaşmanızı sağlayacak bir gözlük tutucu bulundurabilirsiniz. ALLY Araç Güneş Gözlüğü Kutusu Araba Gözlük Tutucu, gözlük kutusuna benzer tasarımıyla oldukça şık. Ayrıca gözlük tutucuda kredi kartınızı ve kimliğinizi yerleştirebileceğiniz bölmeler bulunuyor. Siyah ve pembe renk seçeneği bulunan gözlük tutucuyu arabanızın güneşlik kısmına kolayca takıp çıkarabilir, keyifle yolculuk yapabilirsiniz.

5. Dikiz aynası süsüyle arabanızı daha eğlenceli hale getirin

Arabanızda işlevsellik kadar görselliğe de önem veriyorsanız bu ürünü çok seveceksiniz! Küçük oyuncaklar ve dikiz aynası süsleriyle arabanızın sıkıcı havasını değiştirip daha eğlenceli hale getirebilirsiniz. Sevimli Tavuk Araba Dikiz Aynası Süsü Oto Aksesuarı, arabasına farklı ve sevimli bir hava katmak isteyenler için harika bir seçenek! İplikten örülmüş minik tavuk figürü bulunan dikiz aynası aksesuarının küçük boyutu sayesinde görüş açınızı engellemeden arabanızı güzelleştirebilirsiniz. Üst kısmında bulunan ipi sayesinde kolayca asılabilen araç aksesuarı, size sürüş esnasında eşlik edecek ve yolculuğunuzu daha renkli bir hale getirecek!

6. Boyun yastıklarıyla daha konforlu bir sürüş deneyimi yaşayın

Otomobil koltukları, her boya uyum sağlayamıyor. Arkanıza yaslandığınızda rahat hissetmek, boyun ağrısı çekmemek ve konforlu bir yolculuk yapmak istiyorsanız boyun yastıklarını deneyebilirsiniz. Birinci sınıf ithal peluştan üretilen Blingston Peluş Ortopedik Araba Seyahat Boyun Yastığı 2'li Rose Gold, sürücülere üst düzey bir konfor sağlıyor. Lastikli dikdörtgen tasarımı sayesinde boyun kısmınıza rahatça oturmasını sağlıyor ve ortopedik bir kullanım oluşturuyor. 25 cm x 16 cm x 8 cm boyutlarındaki 2 adet boyun yastığının beraber satıldığı ürün, ayrıca tam bir bütçe dostu! Açık pembe rengiyle oldukça tatlı olan bu yastıkları çok beğeneceksiniz!

7. Uzun yolculuklarda sırt ağrısı çekenleri buraya alabilir miyiz?

Özellikle uzun süren yolculuklar sonucunda yoğun sırt ağrıları yaşanabiliyor. Normal yastıklar, vücut yapınıza yeterince uyum sağlamıyorsa daha profesyonel bir ürün arıyor olabilirsiniz. AutoCet Ortopedik Sırt Bel Minderi, %100 orijinal yapısıyla bel kısmınıza tam oturarak konforlu bir kullanım sağlıyor. File yapısı, nefes alabilirliğini artırırken bombeli şekli, omurganın doğal şekline göre uyum sağlıyor. Bele ekstra destek veren kullanışlı yastık sayesinde uzun süren seyahatlerden sonra oluşabilecek ağrıları ortadan kaldırabilirsiniz. Siyah rengi ve şık tasarımıyla her araç koltuğuna uyum sağlayabilen bu yastığı, çalışma koltuğunuzda da kullanabilirsiniz.

8. Eğlenceli bir araba kokusuna ne dersiniz?

Sıradan araba kokularından sıkıldınız mı? O halde sevimli ve güzel kokulu bir ürün denemeye ne dersiniz? Alıştıklarınızdan farklı ve eğlenceli bir görünüm sağlayacak dikiz aynası aksesuarıyla arabanızın havasını tamamen değiştirebilirsiniz. Özellikle Azer Bülbül hayranlarının beğenisini kazanan Duftpalm Azer Bülbül Miami GTA Tasarımlı Dekoratif Oto Kokusu ve Aksesuarı, en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Azel Bülbül’ün GTA ile birleştirildiği tasarıma ek olarak yazılan "Yar, ben belanın ta kendisiyim!" sözünün de aracınıza esprili bir hava katacağı kesin! Komik ve renkli bu araba kokusuyla arabanız artık daha eğlenceli olabilir.

9. İçeceklerinizi yerleştirebileceğiniz ergonomik aksesuar arabanızın atmosferine şık bir hava katacak!

Yolculuk esnasında bir şeyler içmeyi sevenleri ya da sabah kahvesi ve termosunu yanına almak isteyenleri buraya alalım! Tendia Araba Bardak Tutucu sayesinde artık arabanızda içeceğinizi dökmeden ve elinizde tutmak zorunda kalmadan bu keyfi doyasıya yaşayabilirsiniz. Dayanıklı plastikten üretilen ürünün temizliği ve kurulumu oldukça kolay. Ürünü, ön koltuk arasına sabit şekilde yerleştirebilir; termos, içecek, şişe ve telefonunuza yer açabilirsiniz. 23 cm x 14.5 cm x 9 cm boyutlarına sahip bardak tutucu ile yolculuklarınızın çok daha keyifli olacağından eminiz!

10. Sıra dışı stickerlarla arabanızı daha dikkat çekici hale getirin!

Arabasına el sürdürmeyenler ve sadelikten yana olanlar kadar, sticker gibi aksesuarları tercih edenler de var. Doğrudan arabanızın yüzeyine yapıştırabileceğiniz farklı ve dikkat çekici bir sticker arıyorsanız bu ürünü çok seveceksiniz! Dayanıklı, parlak, su geçirmez ve güneş koruyucu özelliklere sahip materyalden üretilen ARTİKEL Pençe -1 Araba Sticker, sıra dışı tasarımıyla oldukça dikkat çekici. Pençe izi şeklindeki tasarımı sayesinde tüm gözlerin arabanızın üzerinde olacağı kesin! Kolayca yapıştırılabilen ARTİKEL Pençe-1 Araba Sticker, arabanızda herhangi bir kalıntı bırakmıyor. Bu nedenle ürünü, çok beğeneceksiniz.