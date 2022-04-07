Arabasının tertemiz gözükmesine önem verenler için temizlik malzemesi önerileri

Günümüzde zamanınızın çoğu araç başında geçiyor olabilir. Bu yüzden arabanızın temiz olması hem kendinizi daha iyi hissetmeniz hem sağlığınız için oldukça önemli. Uzun süre temizlenmeyen araçların içinde bakteriler oluşabilir. İyi bir temizlik yapmak içinse doğru ürünleri tercih etmelisiniz. Peki, arabanız için özel olarak araştırdığımız birbirinden güzel ürünlerle tanışmaya ne dersiniz? Hazırsanız başlayalım!

1. Mükemmel temizlik için Black & Decker Süpürge

Patentli motor teknolojisine sahip Black & Decker Süpürge, yüksek emiş gücü ve geniş haznesi sayesinde araç içini kısa sürede temizlemenize yardımcı oluyor. 5 metre uzunluğundaki kablosu temizlik sırasında rahat hareket imkânı veriyor. Ergonomik tasarımıyla temizlik işlemini kolay hâle getiriyor. Farklı başlıklarıyla araç içindeki ulaşılması zor alanlara rahat erişim sağlıyor. Kompakt tasarımıyla kullanılmadığı zamanlarda fazla yer kaplamıyor. Tek düğmeyle boşaltma özelliği sayesinde toz haznesine temas etmeden kolayca boşaltabilirsiniz. Çift filtreleme sistemiyle hassas filtrenin tıkanmasını önlüyor. Şeffaf toz haznesi sayesinde haznenin ne zaman boşaltılması gerektiğini takip edebilirsiniz.

2. Suyu hızlı şekilde emen Sk Mikrofiber Oto Kurulama Bezi

Hem cilalama hem kurulama için kullanabileceğiniz bir ürün arıyorsanız Sk Mikrofiber Oto Kurulama Bezi'ne göz atmalısınız. Çift taraflı bezin bir yüzünü kurulama diğer yüzünü ise cila işlemi sırasında kullanabilirsiniz. Araç için özel olarak üretilen ürün, ağırlığının 10 katı kadar suyu emebiliyor. Bu sayede araç yüzeyini daha kısa sürede kurulamanıza yardımcı oluyor. Çabuk kuruma özelliği sayesinde bezi kısa sürede tekrar kullanabilirsiniz. Mikrofiber doku, araç yüzeyindeki tozları mıknatıs gibi kendine çekiyor ve hapsediyor. Böylece daha az efor sarf ederek enerjiden tasarruf edebilirsiniz.

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3. Aracınızı ilk günkü gibi gösteren Turtle Wax Hızlı Cila

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Aracınızın daha temiz ve yeni görünmesi için Turtle Wax Hızlı Cila'yı tercih edebilirsiniz. Formülünde bulunan doğal carnauba içeriği aracın kuruma süresini kısaltıyor ve daha parlak bir görünüm kazanmasına yardımcı oluyor. Hibrit teknoloji koruyucu bariyeri sayesinde araç yüzeyini kuş pisliklerine, böcek kalıntılarına ve şehir kirliliğinden kaynaklı kimyasal lekelere karşı etkili olarak koruyor. Böylece aracınız uzun süre boyunca parlak ve temiz görünüyor. Su itici özelliği bulunan ürün, ön cam için kullanıldığında suyun yüzeyden hızlıca akıp gitmesini sağlıyor. Bu sayede yağmurlu günlerde görüş mesafesini artırıyor.

4. Kirleri kolayca temizleyen Michelin Mc31456 Konsantre Oto Şampuanı

Araç yüzeyindeki inatçı kirlerden kurtulmak için doğru şampuanı seçmeniz çok önemli. İyi seçilmeyen oto şampuanı aracınızı istediğiniz gibi temizleyebilir. Michelin Mc31456 Konsantre Oto Şampuanı, etkili formülü sayesinde araç yüzeyindeki inatçı kirleri kolayca temizliyor. Böylece aracınız ilk günkü gibi yeni bir görünüm kazanıyor. Özel formülüyle araç yüzeyinin kirlenmesini geciktiren ürün, aracınızın uzun süre temiz kalmasını sağlıyor. Fosfat içermeyen formülü sayesinde oto şampuanını her türlü yüzeyde rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Konsantre formüllü ürünün 1 litresiyle 30 kere yıkama yapabilirsiniz.

5. Az suyla daha fazla performans sağlayan Shanrya Basınçlı Yıkama Tabancası

Araç yıkarken çok fazla su harcamanız gerekiyor. Shanrya Basınçlı Yıkama Tabancası sayesinde daha az su ile daha etkili sonuç alabilirsiniz. Suyu püskürterek aracınızın yüzeyine etkili şekilde yollayan ürün, araç yüzeyine yapışmış kirleri kolayca çıkarıyor. Yüksek kalite plastikten elde edilen tabanca, aşınmaya ve eskimeye karşı direnç gösteriyor. Paslanmaz çelik borusu korozyona karşı uzun süre dayanıyor. Ergonomik tutma yeri konforlu kullanım sunuyor. Değişen püskürmeli başlığın su püskürtme seviyesini ihtiyacınıza göre yükseltip azaltabilirsiniz. Sap kısmında bulunan tetikle suyu istediğiniz zaman açıp kapatabilirsiniz.

6. Lekeleri yok eden BISSELL Stain Eraser Yıkama Makinesi

Araç içi döşemelerinde oluşan lekeler can sıkıcı olabiliyor. Islak bezle silerek çıkmayan lekeler, kötü görüntü oluşturuyor. BISSELL Stain Eraser Yıkama Makinesi, ovalama fırçası sayesinde araç döşemelerinde oluşan lekeleri su ve deterjan yardımıyla kolayca çıkarıyor. El tipi tasarıma sahip ürün, kolay kullanım imkânı veriyor ve araç içinde rahat hareket etmenizi sağlıyor. Lityum bataryasıyla herhangi bir güç kaynağına ihtiyaç duymadan temizleme işlemi yapabilirsiniz. 76 dB ses seviyesiyle temizlik işlemi sırasında gürültü kirliliğine neden olmuyor. Dayanıklı materyallerden elde edilen ürün, uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanım olanağı sunuyor.

7. Aracınızı koruyan Würth Silikon Sprey

Aracınızı dış etmenlere karşı koruyacak, temiz ve yeni görünümünü muhafaza edecek bir ürün arıyorsanız Würth Silikon Sprey'e göz atmalısınız. Yağmur, rüzgâr ve güneş gibi dış etmenler zamanla araç yüzeyinde aşınmaya ve yıpranmaya neden olabilir. Silikon içeren özel formülü sayesinde araç yüzeyinde maksimum koruma sağlayarak yüzeyin görünümünün korunmasına yardımcı oluyor. Ürünü plastik, lastik ve metal yüzeylerde rahatlıkla tercih edebilirsiniz. "Silikon sprey nasıl uygulanır?" diye merak ediyorsanız kısaca anlatalım. Spreyi araç yüzeyine uygulamadan önce uygulanacak alanı iyice temizleyin. Ardından yumuşak ve temiz bezle iyice silin. İşte bu kadar kolay!

8. Temiz lastikler için Michelin MC32163 Jant ve Lastik Temizleyici Sprey

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Aracınızın temiz görünmesi için lastik ve jantların doğru şekilde temizlenmesine dikkat etmelisiniz. Michelin MC32163 Jant ve Lastik Temizleyici Sprey; çamur, yağ, fren balatası ve katranın neden olduğu kirleri kolayca temizlemenize yardımcı oluyor. Cilalama yapan ürün, düzenli kullanımda solgun görünen lastik ve jantları daha canlı gösteriyor. Asit yanmalarını önlemeye yardımcı olan ürün, lastik yanaklarının aşınmasına da engel oluyor. Lastik yüzeyindeki çatlamalara mâni olan temizleme spreyi antistatik etkisi sayesinde tozlanma süresini uzatarak temiz görünümü uzun süre muhafaza ediyor. Ürünü ister kuru ister ıslak lastiğe uygulayabilirsiniz.

9. Göz alıcı araba için TRAX Lastik Parlatıcı

Aracınızın ilk günkü gibi görünmesi için lastiklerine de özen göstermelisiniz. Parlak lastikler aracınızın daha güzel görünmesine yardımcı oluyor. TRAX Lastik Parlatıcı, özel formülü sayesinde araç lastiklerini parlatıyor ve yeni gibi görünmesini sağlıyor. Tampon, paspas, kapı içi fitiller ve tüm plastik parçalarda kullanabileceğiniz ürün, aracınızın estetik görünmesine yardımcı oluyor. Antistatik özelliği bulunan lastik parlatıcı, uzun süre boyunca tozun yüzeye yapışmasını engelliyor. Böylece araç lastikleriniz uzun süre parlak kalıyor. Lastiğin korunmasına destek olan ürün, mat bir görünüm sunuyor. Lastik parlatıcıyı ister kuru ister ıslak lastiğe uygulayabilirsiniz.

10. En zorlu alanlara kolay ulaşım sağlayan EVGARAJ Klima Havalandırma Fırçası

Araç içindeki en zor temizlenen yerler arasında hiç kuşkusuz öne çıkan alan, klima havalandırması. Erişimi zor olan havalandırmayı normal bir bez ile tam olarak temizleyemeyebilirsiniz. Bu da klimanın çalışırken tozu aracın içine üflemesine ve içerinin kirlenmesine neden olabilir. Ayrıca kötü koku oluşmasına da sebebiyet verebilir. EVGARAJ Klima Havalandırma Fırçası, özel tasarımı sayesinde havalandırma boşluklarına kolayca erişiyor. Mikrofiber bezi tozları kendine çekerek dağılmasını önlüyor ve mükemmel temizlik sunuyor. Tozların etrafa dağılmasını önleyen ürün, ergonomik tasarımıyla konforlu kullanım imkânı veriyor.