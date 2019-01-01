Arabuluculukta 2019 yılı ücret tarifesi belli oldu

Özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümünde görev alan, arabulucular siciline kayıtlı kişilere arabuluculuk faaliyetleri için 2019'da yapılacak ödemeye ilişkin asgari ücret tarifesi belli oldu.

"2019 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi", Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, arabuluculuk faaliyeti süresince arabulucu tarafından düzenlenen evrak ve yapılan diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmeyecek.

Arabulucu, arabuluculuk süreci başlamadan önce yapmış olduğu masrafları arabuluculuk teklifinde bulunan taraf veya taraflardan isteyebilecek.

Arabulucu, arabuluculuk sürecine ilişkin olarak belirli kişiler için aracılık yapma veya belirli kişileri tavsiye etmenin karşılığı olarak herhangi bir ücret talep edemeyecek. Bu yasağa aykırı olarak tesis edilen işlemler hükümsüz olacak.

Somut bir uyuşmazlıkla ilgili arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi sırasında yeni uyuşmazlık konularının ortaya çıkması halinde, her bir uyuşmazlık için ayrı ücret verilecek.

- Ücret tarifesi

Aile hukuku, işçi-işveren ve tüketici uyuşmazlıklarında arabulucuya taraf başına saatlik (ilk 3 saate kadar) 170 lira, takip eden her saat için 120 lira ödenecek.