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Arabuluculukta 2019 yılı ücret tarifesi belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 01:31 | Son Güncelleme

Arabuluculuk faaliyetini yürütenlere yeni yılda yapılacak ödemeye ilişkin asgari ücret tarifesi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı

Özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümünde görev alan, arabulucular siciline kayıtlı kişilere arabuluculuk faaliyetleri için 2019'da yapılacak ödemeye ilişkin asgari ücret tarifesi belli oldu.

"2019 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi", Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, arabuluculuk faaliyeti süresince arabulucu tarafından düzenlenen evrak ve yapılan diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmeyecek.

Arabulucu, arabuluculuk süreci başlamadan önce yapmış olduğu masrafları arabuluculuk teklifinde bulunan taraf veya taraflardan isteyebilecek.

Arabulucu, arabuluculuk sürecine ilişkin olarak belirli kişiler için aracılık yapma veya belirli kişileri tavsiye etmenin karşılığı olarak herhangi bir ücret talep edemeyecek. Bu yasağa aykırı olarak tesis edilen işlemler hükümsüz olacak.

Somut bir uyuşmazlıkla ilgili arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi sırasında yeni uyuşmazlık konularının ortaya çıkması halinde, her bir uyuşmazlık için ayrı ücret verilecek.

- Ücret tarifesi

Aile hukuku, işçi-işveren ve tüketici uyuşmazlıklarında arabulucuya taraf başına saatlik (ilk 3 saate kadar) 170 lira, takip eden her saat için 120 lira ödenecek.

Bu rakam ticari uyuşmazlıklarda saatlik (ilk 3 saate kadar) 330 lira, takip eden her saat için 255 lira, diğer tür uyuşmazlıklarda ise (ilk 3 saate kadar) 205 lira, takip eden her saat için 155 lira olacak.

Konusu para olan veya parayla değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulmasının sağlanmasında arabulucuya, üzerinde anlaşılan miktarın ilk 35 bin lirası için bir arabulucu görev yaparsa yüzde 6 ile birden fazla arabulucu olması durumunda ise yüzde 9 arasında değişen oranlarda ödeme yapılacak.

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