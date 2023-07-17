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Araç alım satımı yapanlar dikkat! İkiz ve sahte plakalar, banka dekontları... Yöntemleri deşifre oldu, o otogaleriler için karar alındı

17.07.2023 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araç alım satımı yapılırken dikkat edilmesi gerekenleri bir kez daha ortaya koyan bir operasyon düzenlendi. Aydın merkezli suç örgütü, aracını satmak isteyenleri sahte banka dekontuyla hesaplarına para gönderirmiş gibi gösteriyor, noterde araç devir işlemi gerçekleştikten sonra ise kayıplara karışıyordu. Örgüt üyelerinin evlerinde ikiz ve sahte plakalar, banka dekontları ele geçirildi. İstanbul ve Eskişehir'deki iki otogaleri için de karar alındı.

Araç alım satımı yapanlar dikkat! İkiz ve sahte plakalar, banka dekontları... Yöntemleri deşifre oldu, o otogaleriler için karar alındı

Yaklaşık 150 kişiyi kandırıp 35 milyon lira vurgun yaptığı öne sürülen suç örgütüne eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgütün elebaşı ve yöneticisi dahil 32 kişi gözaltına alındı. Dolandırıcıların aracını satmak isteyenleri kandırmada kullandığı yöntem de deşifre oldu.

7 İLDE OPERASYON

Aydın Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık şüphelilerine yönelik 7 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

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ELEBAŞI, YÖNETİCİSİ... HEPSİ YAKALANDI

Operasyonda örgütün elebaşı olduğu öne sürülen M.Y. ile örgüt yöneticisi oldukları öne sürülen Ü.Ü, H.G ve T.T'nin de aralarında olduğu 32 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, ikiz ve sahte plakalar, banka dekontları, çek ve bir miktar para ele geçirildi.

Şüphelilere ait İstanbul ve Eskişehir'deki oto galeriler için ihtiyati tedbir kararı alındı.

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150 KİŞİYİ DOLANDIRMIŞLAR

Aracını satmak isteyenleri sahte banka dekontuyla hesaplarına para göndermiş gibi göstererek kandırdıkları ve noterde araç devir işlemi gerçekleştikten sonra iletişimi kestikleri öne sürülen zanlıların, bu yöntemle yaklaşık 150 kişiyi dolandırarak 35 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri iddia edildi.

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dolandırıcı

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