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  4. Araç dışında hiçbir yerde buluşmuyor! Flört uygulaması üzerinden tanışıp erkekleri tuzağına düşürdü, yakayı ele verdi

Araç dışında hiçbir yerde buluşmuyor! Flört uygulaması üzerinden tanışıp erkekleri tuzağına düşürdü, yakayı ele verdi

23.03.2024 17:14
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Antalya'da flört uygulaması üzerinden tanıştığı kişilerin cep telefonu ve mobil bankacılık uygulamasının şifrelerini öğrenen 1'i kadın 3 şüpheli yakalandı. Hem hesaplardaki parayı hem de bankadan çektikleri kredileri kendi hesaplarına aktaran şüpheliler, 2 milyon liralık vurgun yaptı.

Araç dışında hiçbir yerde buluşmuyor! Flört uygulaması üzerinden tanışıp erkekleri tuzağına düşürdü, yakayı ele verdi

Konyaaltı ilçesinde yaşayan S.Y. adlı kadın ve T.K. ile F.U. isimli 2 erkek arkadaşının, flört uygulamasından çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edildi. S.Y. flört uygulamasını kullanıp tanıştığı ve güven sağladığı kişilerin cep telefonu ve mobil bankacılık uygulaması şifrelerini öğrendi. Araç dışında bir yerde buluşmayan S.Y.'yi her buluşmaya çıktığında da T.K. ve F.U. yakından takip etti. Fırsat bulduğunda telefon ve bankacılık şifrelerini öğrendiği kişilerin cep telefonlarını çalan S.Y. araçtan kaçıp izini kaybettirdi.

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2 MİLYON TL'LİK VURGUN

Çalınan telefonlardan kişilerin banka hesaplarındaki parayla, yine aynı banka üzerinden çekebilecekleri miktarda çektikleri krediyi kendi hesaplarına gönderen ve bu şekilde çok sayıda kişiyi mağdur eden şüpheliler, yaklaşık 2 milyon lirayı kendi hesaplarına aktardı. Şikayetler üzerine takibe alınan 3 şüphelinin İzmir'e kaçtığı belirlendi.

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GÖZALTINA ALINDILAR

Antalya Emniyeti Konyaaltı Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri, İzmir'e gidip şüphelileri eş zamanlı operasyonla bulundukları adreste gözaltına aldı. Getirildikleri Antalya'da emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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antalya flört
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