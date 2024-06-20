Araç kanala uçup ters döndü! Ağabeyden kaza yapan kardeşe ilginç tepki 'Koca adam oldu, bir türlü akıllanmıyor'

Olay, saat 22.30 sıralarında Kepez ilçesi Düden Caddesi ile Şehit Musa Özkan Caddesi kesişiminde meydana geldi. Bir aracın yol kenarında bulunan bariyeri aşarak kanala uçtuğu ve araç içerisinde şahısların olduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi kanal içerisinde ters dönmüş vaziyetteki araç içerisindeki Ç.Ç.’yi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim ettiler. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan Ç.Ç. olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ARACI ABİSİNDEN HABERSİZ ALMIŞ

Öte yandan, çevrede bulunan vatandaşlar araçta 2-3 kişinin bulunduğunu, sürücü hariç diğerlerinin kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak uzaklaştıklarını belirtti. Olayı haber alarak kaza yerine gelen Ç.Ç.’nin ağabeyi de, kardeşinin aracı kendisinden habersiz aldığını ve ehliyetine kısa süre önce el konulduğunu söyledi.

"BİR TÜRLÜ AKILLANMIYOR"

Kardeşinin daha önce de farklı bir araçla kazaya karıştığını ve o aracı da pert ettiğini belirten öfkeli abi ‘Koca adam oldu, bir türlü akıllanmıyor’ diyerek sitemini dile getirdi. (İHA)



Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





