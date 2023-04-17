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Araç kiralayacaklar dikkat! Akılalmaz oyun: 5 yıl sonra hayatlarının şokunu yaşadılar

17.04.2023 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Başakşehir'de bir araç firmasından araç kiralayan vatandaşlar, 5 yıl sonra gelen tebligatla hayatlarının şokunu yaşadılar. Binlerce lira borçlu olduklarını öğrenen vatandaşlar, kendilerinin araç kiralama firmasının oyununa geldiklerini öne sürdü. İddiaya göre firma, mağdurlara sözleşmeyi imzalatırken alta da senet koydu. Mağdurların "İstediği tarihlere istediği miktarları doldurmuş" dedikleri firma sahibi ise asıl mağdurun kendisi olduğunu söyledi.

Araç kiralayacaklar dikkat! Akılalmaz oyun: 5 yıl sonra hayatlarının şokunu yaşadılar

Onlarca kişi, 5 yıl önce kiraladıkları araçlar yüzünden icralık oldu. Mağdurlar araç kiralarken sözleşmeyi imzaladıklarını zannederken farkında olmadan sözleşme altındaki seneti imzalamışlar. Senetlerin miktarı ise araç bedeli kadar...

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BİNLERCE MAĞDUR VAR

2-3 günlüğünde araç kiraladılar. Yıllar sonra binlerce lira borçlu çıktılar. Mağdur vatandaşlar, 5 yıl önce Başakşehir'de bulunan bir araç kiralama firmasından araç kiraladılar. Prosedür gereği bir sözleşmeyi imzaladılar ancak iddiaya göre firma sahibi sözleşmelerin altına boş bir senet yerleştirdi. İstanbul ve İstanbul dışı adliyelerde bu şekilde binlerce mağdur var. Mağdurlar haklılıklarını ispat edemiyorlar çünkü evrakta imzaları bulunuyor.

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"NASIL İMZALADIĞIMIZIN FARKINDA DEĞİLİZ"

Mağdurlardan biri "Bu senet boş. Bunun üzerini ya bir şeyle kapattı, görmedik. Nasıl imzaladığımızın farkında değiliz. Senet haline getirip bizi hacze veriyor. Kimisine 60, kimisine 80, kimisine ise 100 bin TL'lik rakamlar faiziyle birlikte 100, 150 bini buluyormuş " dedi.

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"İCRA YOLUYLA BİZDEN ALMAK İSTİYOR"

Bir başka mağdur, "Aslı kendisinde kalmış, istediği tarihlere istediği miktarları doldurmuş ve icra yoluyla bizden almak istiyor." diye konuştu.

ŞİRKET SAHİBİ: ASIL BEN MAĞDURUM

Show Haber'in haberine göre senet oyunu iddialarını reddeden şirket sahibi ise araçların kaza yaptığını ileri sürdü ve asıl mağdurun kendisi olduğunu iddia etti.


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dolandırıcılık icra araç kiralama

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