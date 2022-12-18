HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Araç sahipleri dikkat! Dolandırıcıların yeni yöntemi 'pes' dedirtti

Araç sahipleri dikkat! Dolandırıcıların yeni yöntemi 'pes' dedirtti

18.12.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolandırıcıların akılalmaz yeni yöntemi 'pes' dedirtti. Aktarılanlara göre araç sigortası yaptıracak vatandaşlara internet siteleri üzerinden tuzak kuruldu. Dolandırıcılar, sahte sigorta düzenleyerek araç sahiplerini mağdur etti. Müvekkilinin yaşadığı olayı anlatıp vatandaşları uyaran Avukat Taha Ekici "Girdikleri sitenin güvenilirliğini kontrol etsinler. Bu şekilde reklam vererek her gün bir site açılıp kapanıyor." diye konuştu.

Araç sahipleri dikkat! Dolandırıcıların yeni yöntemi 'pes' dedirtti

Sahte internet sitesi açan sigorta dolandırıcıları, ağlarına düşürdükleri vatandaşlara gerçek sigorta şirketleri üzerinden sigorta düzenleyip, 1-2 hafta sonra ise ‘şüpheli işlem’ diyerek iptal ediyor. Akılalmaz dolandırıcılık yöntemi 'pes' dedirtiyor. İşte detaylar...

"NORMAL DİĞER ACENTELERİN SÖYLEDİĞİNİN YARISINI SÖYLÜYORLAR"

Akılalmaz dolandırıcılık yöntemini, kendisine gelen müvekkilinin yaşadığı olayı anlatan Avukat Taha Ekici, “Müvekkilim internette bir araştırma yapıyor ve sigorta yaptırmak istiyorum yazınca ilk çıkan siteye tıklıyor. O da reklamlı bir site. Sitede kendi ruhsat bilgilerini giriyor. Sonrasında tarafına bir arama geliyor. Aramayı yanıtladığında o siteden aradıklarını söylüyorlar. Sigorta fiyatını normal diğer acentelerin söylediğinin yarısını söylüyorlar” diye konuştu.

Önce hesap açtırıyor sonra da ödeme istiyorlar Önce hesap açtırıyor sonra da ödeme istiyorlar

Dolandırıcıların vatandaşa havale yapması gerektiğini söylediğini belirten Ekici, “Müvekkil bununla ilgili olarak parayı istenilen yere gönderiyor. Gönderildikten sonra e-Devlet'inden kontrol ediyor ve sigortası yapılıyor. Zaten karşı taraf da bununla ilgili olarak belgeleri gönderiyor. Bir sorun olmadığını düşünüyor. Aradan geçen 1 ayın ardından bir çevirmeye denk geliyor. Orada yapılan araştırmada aracın sigortasının olmadığı fark ediliyor” dedi.

AW784000_01

"1-2 HAFTA GEÇTİKTEN SONRA KARTIN ÇALINTI OLDUĞUNU SÖYLÜYORLAR"

Vatandaşın olay üzerine sigortanın yapıldığı ana merkezi aradığını söyleyen Ekici, “Ana merkezle yaptığı görüşmede kartın çalıntı olduğuna dair bildirimin geldiği ve bu yüzden sigortanın banka ile iletişime geçtiği, sonrasında işlemin iptal edildiğini öğreniyor” diye konuştu.

Avukat Ekici, dolandırıcılık işleminin nasıl yapıldığına dair ise, “Müvekkil sigortayı yaptıktan sonra şahıslar kendi kartları üzerinden ödemeyi yapıyorlar. 1-2 hafta geçtikten sonra kartın çalıntı olduğunu söylüyorlar bankaya. Onunla ilgili işlemi iptal etmek istediklerini söylüyorlar. Sigortayla iletişime geçip onunla ilgili işlemi iptal ediyorlar. Aslında sigorta iptal edilmiş oluyor ve müvekkile bilgi gitmiyor. Müvekkilin parasını kendi hesaplarına geçirmiş oluyorlar. Müvekkil bunu öğrenene kadar zaten sigorta işlemi iptal oluyor” açıklamasında bulundu.

'TEMİNAT MİKTARI' DETAYI... "VATANDAŞIN ZARARI YALNIZCA 4 BİN LİRA DEĞİL"

Burada vatandaşın zararının yalnızca 4 bin lira olmadığının altını çizen Ekici, önemli olanın sigortanın teminat miktarı olduğunu kaydetti. Ekici, “Teminat miktarı 2022 yılı için 100 bin Türk lirası. Başka bir araca çarptığınızda kusurlu taraf siz olursanız, sizin sigortanız adınıza 100 bin Türk lirasına kadar ödeme yapıyor. Eğer müvekkil bu sigortanın iptal edildiği tarihten itibaren herhangi bir kazaya karışsaydı, karşı tarafa 100 bin liralık bir zarar vermiş olsaydı kendi cebinden ödemek zorunda kalacaktı” dedi.

VATANDAŞLARA UYARI

Vatandaşları da uyaran Ekici, “Girdikleri sitenin güvenilirliğini kontrol etsinler. Bu şekilde reklam vererek her gün bir site açılıp kapanıyor. Zaten sigorta primleri arasında yarı yarıya oranında fark olmaz. Buna da dikkat etmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Metrelerce yükseklikten yere çakıldı! O anlar kameradaMetrelerce yükseklikten yere çakıldı! O anlar kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mardin'de önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mardin'de önemli açıklamalar
Binayı havaya uçuracaktı! Bu ilk değilmiş: Gittiği her yerde...Binayı havaya uçuracaktı! Bu ilk değilmiş: Gittiği her yerde...
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık dolandırıcılar sigorta

En Çok Okunan Haberler

Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi

Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi

'Pislik herif, ne gülüyorsun?'

'Pislik herif, ne gülüyorsun?'

Katil yenge çıktı!

Katil yenge çıktı!

Artık fiyatlara bu da ekleniyor! İsyan etti: Biri buna 'dur' desin

Artık fiyatlara bu da ekleniyor! İsyan etti: Biri buna 'dur' desin

Rakiplerini solladı! Türkiye'nin gündemindeki karardan sonra çok konuşulacak anket

Rakiplerini solladı! Türkiye'nin gündemindeki karardan sonra çok konuşulacak anket

Doğa yürüyüşünde katiliyle tanıştı!

Doğa yürüyüşünde katiliyle tanıştı!

İlginizi Çekebilir

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.