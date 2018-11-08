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Araç sahipleri dikkat! İSTMOP uygulaması kullanıma sunuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 11:49 | Son Güncelleme

İstanbul'da sürücüleri yakından ilgilendiren bir mobil uygulama bugün kullanıma sunuldu. İstanbul Mobil Otopark Projesi (İSTMOP) şehir genelinde çekilen ve bağlanan araçların tüm süreçlerinin mobil sistemler üzerinden takibini sağlıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, şehir içinde hatalı park sonucu trafikten çekilen ve bağlanan araçların nereden, ne zaman, hangi sebeple çekildiği bilgilerine ulaşımı sağlayan ve çekilen aracın bulunduğu otoparkın iletişim bilgileriyle otoparkın konumuna yol tarifi sunan mobil uygulamayı hayata geçirdi.

Zaman ve iş gücü kaybını azaltmayı hedefleyen projeyle, kayıt işlemlerinin sahadan yapılmasıyla süreçleri hızlandırmak ve vatandaşa hizmet kalitesini arttırmak amaçlandı.

Proje hakkında AA muhabirine açıklama yapan Başkomiser Emre Şen, trafikten aracı çekilen sürücülerin kaygısını gidermek için çekim işlemlerinden sürücülerin haberi olması amacıyla projeyi geliştirdiklerini söyledi.

Trafiğin akışını sağlamak için, hatalı park eden araçların çekici yardımıyla trafikten çekildiğini belirten Şen, şöyle konuştu:

"Sürücüler bazen park edilmesi yasak olan yerlere, trafiğin akışını engelleyecek şekilde otobüs duraklarına, yangın musluklarının önüne, kavşaklara park edebiliyorlar. Bu ve benzeri durumlarda trafiğin akışını sağlamak amacıyla araçları çekici yardımıyla çekmek durumunda kalıyoruz. Sürücüler, araçlarını park ettikleri yerde bulamayınca aracın nerede olduğuyla ilgili bir merak ve korku duygusuna kapılıyorlar. Polisin aracı çekmesi iyi ihtimal çünkü aracın çalınma ihtimali de var. Bu gibi durumlarda sürücünün kaygısını gidermek amacıyla araç çekim işlemlerinin anında sürücü ve araç sahiplerinin haberi olması amacıyla mobil uygulama geliştirdik."

Vatandaşlar, trafikten çekilen araç bilgilerine www.istmop.com ya da android ve İOS işlemcili akıllı telefonlara "İSTMOP" uygulamasını indirerek, aracın plakasını, çekim tarihini ve doğrulama kodunu girdikten sonra aracının durumunu öğrenebilecek.

UYGULAMADA KURAL İHLALİNİN FOTOĞRAFI DA YER ALIYOR

Trafik polislerince hatalı park sonucu araç trafikten çekilirken bilgiler "anında" uygulamaya yüklenecek. Görevli memur, aracı çekmeden önce kural ihlalini gösteren fotoğrafı çekerek uygulamaya yükleyecek. Hangi çekiciyle, nereden, ne zaman ve hangi otoparka çekildiği bilgileri uygulamaya girilerek, otopark görevlilerine ve mobil kullanıcılarına sunulacak.

Başkomiser Şen, "Mobil kullanıcılar, 'Aracınız şu an çekici üzerinde en yakın otoparka park edilecek beş dakika gibi kısa bir sürede uygulamayı güncellerseniz, aracınızın bilgilerine ulaşabilirsiniz veya aracınız şu an şu otoparkta. Otoparkın iletişim bilgilerini ve konumuna navigasyon aracılığıyla tek tuşla yol tarifi alabilecek." dedi.

Şen, uygulamanın diğer bir özelliğinin de aracın çekilmesine neden olan kural ihlalini açıklaması ve ihlalin fotoğraflanarak uygulamada yer alması olduğunu belirterek, "Bazen sürücülerden 'ben hatalı yere park etmemiştim, park ettiğim yerde bir ihlal yoktu' gibi itirazlara karşı kural ihlalinin fotoğrafla sunularak itirazların önüne geçilecek." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
İstanbul da tüm devlet ve özel hastane çevrelerine çöreklenip gariban ve orta sınıfın araçları çekip pahallı ataçlara başıma bela olur diye dokunmayan dokunamayan trafik vakfı yedi emin otopark ve çekiçi mafyası Allahım yedi sülalenizin belasını verdin birde bu mafya şlr anlayışıp ispark ve otopark dışında her yere keyfine göre park yasağı koyan belediyelerde bunlara deynekçilik yaptığı için sizde bunlar gibisiniz
çekici terörü tam gaz yani
peki araçları eksiği vat diye durdurup ceza yazıp çekiciye teslim eden sonrada yediemin tarfından aracı bağlatmadık deyim 260 lira çıkış parası istenmesi yani polisin yediemine pası yedieminin polise pası bu sistemde gözükecekmi ?
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