Araç sahiplerine müjde! Af için ilk adım atıldı

Köprü geçiş cezalarına af getiren yasa teklifi bugün Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Köprü geçiş cezası mağdurlarıyla bir araya gelen TBMM Başkanı Yıldırım, kanunda yapılacak yeni düzenlemeyle köprü geçiş cezalarının affedileceğini ve mağduriyetlerin giderileceğini açıklamıştı.

"BU İŞİ KÖKTEN ÇÖZECEĞİZ"

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden UKOME kararına aykırı geçiş yapıp ceza yazılan araç sahiplerinden oluşan 18 kişilik heyetle Ulaştırma Bakanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü'nde bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yıldırım, köprü geçiş cezası mağdurlarına müjdeli haberi verdi. Yıldırım, "6001 sayılı Karayolları Kanunu'na geçici bir madde koyarak bu işi kökten çözeceğiz. Bu yapacağımız düzenlemeyle; bu cezaların yazıldığı günden, bu düzenlemenin Meclis'ten geçtiği güne kadar olan bütün cezaların affedilmesi, birinci iş bu. İkincisi, dava açılmışsa bu davaların düşmesi, feragat edeceksiniz. Yani cezalar kaldırılınca davalardan feragat edilecek. Ödemiş olanların da mart sonuna kadar müracaatları halinde ödedikleri para geri ödenecek. İnşallah bu ve buna benzer sıkıntılar bir daha yaşamayız" demişti.

