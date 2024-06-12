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Araç satış sözleşmesi nedir? Araç satış sözleşmesi örneği nereden alınır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
08.06.2024 20:59
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Günlük hayatta yaşanabilecek çeşitli olumsuzluklara karşı türlü önlemler alınabilmektedir. Alım satım sözleşmeleri ve sigorta poliçeleri bu önlemlere örnek olarak gösterilebilir. Yapılan bir anlaşmanın yazılı olarak ve yetkili kurum ve kuruluşlarca resmî olarak yapılması bu nedenle son derece önemlidir.

Araç satış sözleşmesi nedir? Araç satış sözleşmesi örneği nereden alınır?

İçindekiler

  • Araç satış sözleşmesi nedir?
  • Araç satış sözleşmesi ne işe yarar?
  • Araç satış sözleşmesi nasıl çıkarılır?
  • Araç satış sözleşmesi örneği nereden alınır?

Tüm ticari işlemler, alış satış işlemleri taşınır bir mal ya da taşınmaz bir mülk olması fark etmeksizin yazılı olarak bir sözleşme ile yapılmalı ve resmî kurum ve kuruluşların onayı bulunmalıdır. Bu durum hem ticaret etiği hem de kişilerin maddi ve manevi kayıplarının önüne geçilmesi açısından çok önemli kabul edilir. Araç alım satımında da yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından onayı bulunan bir sözleşme yapılmalıdır. Yapılan sözleşme ile hem satan hem de satın alan kişi garanti altına alınır. Anlaşılan tüm noktalar sözleşmede yazılı olarak belirtilir.

Araç satış sözleşmesi nedir?

Bir aracın alış ve satış protokollerinde en gerekli adımların başında araç satış sözleşmesi gelir. Araç satış protokolü ve akabinde imzalanan satış sözleşmesi ile hem satın alanın hem de satışı yapanın haklarını korumak amaçlanır. Ödemesi yapılan, satışı gerçekleşen malın daha sonra yaşanabilecek olası sorunlarla karşı iki tarafı da teminat altına alması araç satış sözleşmesi ile gerçekleştirilebilir.

Araç satış sözleşmesi araba satışlarındaki en önemli konudur. Satış işleminin gerçekleştiği noterlik bürosunda bu sözleşme imzalanır. Kopyaları ise taraflara verilir. Sözleşme içeriğinde sözleşmeye dahil tüm ayrıntılar bulunur. Satışı yapılan aracın plaka, model, marka, renk gibi tüm bilgileri sözleşmede yazılı olur. Ayrıca satış işleminin yapıldığı tarih, anlaşılan fiyat bilgisi gibi detaylar da sözleşmede yer almalıdır.

Araç satış sözleşmesi ne işe yarar?

Satış işlemi yapılan araç ve yapılan satış işlemi için sözleşme düzenlenmesi önemlidir. Bu sözleşme sayesinde hem aracın önceki sahibi olan ve satış yapan kişi hem de aracın yeni sahibi olma adayı olan ve alış yapacak kişinin çeşitli hakları güvence altına alınır.

Sözleşme yapılmasının amacı iki tarafın da maddi ve manevi haklarını korumaktır. Satış işlemi gerçekleştikten sonra herhangi bir problem yaşandığında da sözleşme üzerinde tüm ayrıntılar yazıldığı için iki taraf için de önemlidir.

Araç satış sözleşmesi nasıl çıkarılır?

Noterde yapılan bir araç satış işlemine ait hazırlanan araç satış sözleşmesi, noter tarafından onaylanır ve saklanır. Noterlerin saklama süresi genellikle 20 yıl iken bu süre 15 yıla indirilmiştir. Ancak, taraflar için belirli bir saklama süresi yoktur ve belgelerin korunması önemlidir.

Satış sözleşmesi yapmak için karşılıklı anlaşmanın hemen ardından en yakın notere giderek işlem yapılabilir. Yapılan sözleşmede hem araç ile hem de taraflar ile ilgili her türlü bilgi bulunmalıdır. Sözleşme noterlik tarafından hazırlanır ve onaylanır.

Araç satış sözleşmesi örneği nereden alınır?

Araç satış sözleşmesi örneği herhangi bir noter bürosundan temin edilebilmektedir. Bu belge aynı zamanda hukuk büroları aracılığıyla da temin edilebilen bir belgedir. İnternet aracılığıyla araç satış sözleşmesi örnekleri bulunabilir, ancak bu belgelerin noter onayı olmadan hukuki olarak bağlayıcı olmayabileceği unutulmamalıdır.

Yapılan satış işlemine ait sözleşme kaybolursa işlemin yapıldığı notere gidilerek bir kopyası alınabilmektedir. Ruhsatta yer alan tescil tarihi satış tarihini temsil edeceği için ruhsat ile de işlem yapılabilmektedir.

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araç satış sözleşme
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