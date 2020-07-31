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  4. Araç sürdüğü anları paylaştı! Jelena Karleusa'dan uyarı: Gerçek değil

Araç sürdüğü anları paylaştı! Jelena Karleusa'dan uyarı: Gerçek değil

İLGİNÇ HABERLER  | 31.07.2020 12:12 | Son Güncelleme

Bir dönem Beşikta'ta forma giyen Dusco Tosic'in eşi, hala ülkemizde yakından takip edilen ünlüler arasında yer alıyor. Şarkı söylemek ve tatil yapmak için kızlarıyla Türkiye'ye gelen Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerine uyarıda bulundu.

Türkiye’de kaldığı yıllar boyunca takipçileri tarafından Yenge lakabıyla anılan Jelena Karleusa, şarkıcı kimliği yüzünden kısa bir süre önce yine ülkemize geldi. Bir otelde sahne almak üzere kızlarıyla birlikte Türkiye’ye gelen Jelena, otelden çektiği videolar üzerinden takipçileriyle etkileşimde kalmaya devam ediyor.

Otelin farklı yerlerinden çektiği videolar ve fotoğraflarla Türk takipçilerini selamlayan Jelena, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda bir araçta giderken görülüyor. Otel içerisindeki transferlerde kullanılan minik araçlardan birini kullanan ve bu sırada da çekim yapan Jelena paylaşımına eklediği: “Endişelenmeyin bu gerçek bir yol değil ve ben de gerçek bir araba kullanmıyorum” notuyla kendisine yapılacak muhtemel eleştirilerin de önüne geçmiş oldu.

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