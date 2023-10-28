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  4. Araca müşteri gibi bindi, ortalığı kan gölüne çevirdi: Takside panik ve dehşet anları! "Hayırdır oğlum, karına kızına bir şey mi yaptık?"

Araca müşteri gibi bindi, ortalığı kan gölüne çevirdi: Takside panik ve dehşet anları! "Hayırdır oğlum, karına kızına bir şey mi yaptık?"

28.10.2023 08:33 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'de taksiye müşteri gibi binip sürücü Murat Karaca'yı silahla tehditler savurduktan sonra 10 el ateş ederek öldüren M. G.'nin dehşet anlarının görüntüleri ve araçta geçen uzun süreli diyalog ortaya çıktı. 14 Ekim'de gerçekleşen olayda; M. G.'nin, çalan telefonuna bakmak isteyen Karaca'ya "Telefona, herhangi bir şeye bakarsan sıkacağım kafana" dediği duyuldu. Korkunç cinayet anlarından önce M. G.'nin bir 'tokat atma' meselesi yüzünden olay çıkardığı da anlaşıldı.

Araca müşteri gibi bindi, ortalığı kan gölüne çevirdi: Takside panik ve dehşet anları! "Hayırdır oğlum, karına kızına bir şey mi yaptık?"

Aracına binen M. G.'den onlarca tehdit aldıktan sonra elindeki silaha hamle yapmaya çalışan taksi sürücüsü Mustafa Karaca kurşunların hedefi olup can verdi. Ortaya çıkan kamera kaydında çevredeki vatandaşın "Yakalayın onu, silahı var, polisi arayın, vurdu gitti" dediği duyuldu. M. G.'nin yağdırdığı tehditler de olayın perde arkasıyla ilgili ilginç detayları gün yüzüne çıkardı.

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TABANCAYI ALMAYA ÇALIŞIRKEN ÖLDÜ

Olay, 14 Ekim günü 4 Temmuz Mahallesi 101. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müşteri gibi taksiye binen ve tabancasını çıkartan M. G. (43) ile sürücü Murat Karaca (45) arasında tartışma çıktı. M. G., tabanca ile Murat Karaca’yı tehdit etti. Murat Karaca’nın tabancayı almak için hamle yaptığı sırada M. G., defalarca ateş etti. Yokuş aşağıya kayan taksi, pikap ile kamyonete çarparak durabildi. Murat Karaca olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan M. G., İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

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Cinayetin Murat Karaca'nın, M. G.'nin bir yakınına tokat attığı iddia edilerek işlendiği öğrenildi.

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"ADAMA KARISININ YANINDA NİYE TOKAT ATIYORSUN"

Cinayetten dakikalar önce, ikili arasındaki diyalog araç içi kamerasına yansıdı. Taksiye binen M. G.'nin, "Cemal'e niye yanlış yaptın" dediği ve tabancasını çıkardığı, şaşıran Murat Karaca'nın "Cemal benim kardeşim, ben mi tokat attım" şeklinde cevap verdiği görüldü. M. G.'nin,"Gidelim yanına bakalım kardeşin mi? Adam kardeşine tokat atar mı?" ithamı üzerine Murat Karaca'nın taksiyi durdurduğu kaydedildi.

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M. G.'nin, "Devam et kafana sıktırma, yürümezsen kafana sıkacağım 3 dakikan var. Benim için fark etmez orası burası" ısrarı üzerine taksiyi hareket ettiren Murat Karaca, "Ben Niyazi amcanın ekmeğini yemiş adamım" ifadelerini kullandı. M. G.'nin ise "Ekmeğini yediğin adamın oğluna niye tokat atıyorsun o zaman, ayıp değil mi? Sana abi dedik, yola çıktık, adama karısının yanında niye tokat atıyorsun?" şeklinde konuştu.

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"TELEFONA HERHANGİ BİR ŞEYE BAKARSAN SIKACAĞIM KAFANA"

Murat Karaca'nın telefonu çaldığı, bunun üzerine M. G.'nin "Telefona herhangi bir şeye bakarsan sıkacağım kafana, bak yazık olur sana" dediği görüntüler yer aldı. Devamında, "Şuna bakayım, Cemal abi" diyen Murat Karaca'nın M. G. tarafından, "Ben sana söylüyorum, yazık olur sana" diyerek tehdit edildiği kayıt altına alındı. "Sen hayırdır ya biz sana abi diyoruz sen bizim kardeşimize, kime güveneceğiz biz" şeklinde konuşan M. G.’ye, Murat Karaca, "Ben sana yanlış yapacak adam mıyım" şeklinde cevap verdi. M. G.’nin, "Sen bana değil, kardeşime yapıyorsun, atmadın mı tokat?" ithamına Murat Karaca’nın, "Ben ona tokat atmadım" dedi. Kamera kayıtlarında, M. G.'nin, "Yetim miyiz ? Hayırdır oğlum, biz sana yanlış mı yaptık? Kızına, karına bir şey mi yaptık? Yürü sıkacağım" diye bağırdığı anlar yer aldı.

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10 EL ATEŞ EDEREK ÖLDÜRDÜ, O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Araç içi kamerasına yansıyan görüntüde, Murat Karaca’nın arka koltuktaki M. G.’nin elindeki tabancaya hamle yaptığı esnada 10 el kurşunun hedefi olduğu anlar yer aldı. Kamera kaydının devamında, M. G.’nin kaçtığı, çevredeki vatandaşın ise "Yakalayın onu, silahı var, polisi arayın, vurdu gitti" dediği anlar görüldü.

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DAHA ÖNCE DE CEZAEVİNE GİRMİŞ

Öte yandan M. G.'nin, 2 Haziran 2016 yılında Karamürsel Bey Mezarlığı yakındaki bir kahvehanede tartıştığı Müjdat Kocabaş'ı bıçaklayarak öldürdüğü ve şartlı tahliye ile cezaevinden çıktığı aktarılmıştı.

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(İHA)

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