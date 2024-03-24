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  4. Aracın motoru yerinden fırladı! Kocaeli'de feci kaza, gişelere çarpıp takla attı

Aracın motoru yerinden fırladı! Kocaeli'de feci kaza, gişelere çarpıp takla attı

24.03.2024 23:05
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Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde gişelere çarptıktan sonra takla atan ve motoru yerinden fırlayan otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aracın motoru yerinden fırladı! Kocaeli'de feci kaza, gişelere çarpıp takla attı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu İzmit Doğu Gişeleri’nde meydana geldi. Sinan Yılmaz (26) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde gişenin beton banketine çarptı.

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MOTOR YERİNDEN FIRLADI

Çarpmanın şiddetiyle taklalar atan otomobilin motoru yerinden fırladı. Otomobil yan vaziyette durabilirken, sürücü Sinan Yılmaz ağır yaralandı. Otomobilden çıkartılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği gişe trafiğe kapatıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Sinan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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trafik kazası Kocaeli
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