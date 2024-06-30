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  4. Aracına bindi ve bir anda ortadan kayboldu! Prof. Dr. Bekir Karasu'dan 4 gündür haber alınamıyor

Aracına bindi ve bir anda ortadan kayboldu! Prof. Dr. Bekir Karasu'dan 4 gündür haber alınamıyor

30.06.2024 12:59
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Eskişehir'de, Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde (ESTÜ) görevli Prof. Dr. Bekir Karasu, aracına binip evinden ayrıldıktan sonra bir anda ortadan kayboldu. Prof. Dr. Bekir Karasu'dan 4 gündür haber alınamazken, Karasu'nun bulunması amacıyla ülke genelinde çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Aracına bindi ve bir anda ortadan kayboldu! Prof. Dr. Bekir Karasu'dan 4 gündür haber alınamıyor

ESTÜ Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı'nda görevli olan Prof. Dr. Bekir Karasu, 27 Haziran Perşembe günü aracına binerek evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yakınlarının endişelenerek polise başvuru yapmasının ardından Prof. Dr. Karasu'nun bulunması amacıyla geniş çaplı çalışma başlatıldı.

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ARACIN GEÇİŞ YAPTIĞI SON YER TESPİT EDİLDİ

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaptıkları çalışmalarda, Prof. Dr. Karasu'ya ait aracın son olarak Odunpazarı ilçesinde bulunan Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı'ndan geçiş yaptığı tespit edildi.

Prof. Dr. Bekir Karasu'nun bulunması amacıyla ülke genelinde çalışmaların devam ettiği öğrenildi. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Express


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Eskişehir Teknik Üniversitesi Eskişehir kayıp
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