Yolcusunu gitmek istediği yere götürmeyen taksi şoföründen absürt tavsiye: "Binince 'Nereye?' diye soracaksın"

Beylikdüzü'nden taksiye binen kadın yolcu taksicinin kendisini gitmek istediği yere götürmemesi üzerine araçta cep telefonu kamerasıyla yaşadıkları diyaloğu kayda aldı.

"GİRERSEM BİR DAHA BU TARAFA GELEMEM"

Taksiye binen yolcu, gitmek istediği yer konusunda taksi şoförüyle anlaşmazlık yaşadı. Taksi şoförü yolcunun gitmek istediği yeri söylemesi üzerine, "Ben girersem bir daha gelemem bu tarafa. Sabahtan beri bayağı dolaştım, erteledim erteledim." sözleriyle karşılık verdi.

PİŞKİN ŞOFÖR ŞAŞIRTMAYA DEVAM ETTİ

"Taksicilik bu şekilde olmuyor. Yoldan çevirdiğini alıyorsun, istediği yere bırakıyorsun diye biliyorum ben bu işi. Yanlış biliyorum demek ki." sözleriyle taksi şoförüne tepki gösteren yolcu, sürücünün sözleriyle bir kez daha şaşkınlık yaşadı.

KADIN TAKSİDEN İNDİ

Taksi şoförünün "Taksiye bindiğinde soracaksın nereye diye" sözleri üzerine yolcu tepki göstererek taksiden indi.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

(DHA)

