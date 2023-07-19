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Yolcusunu gitmek istediği yere götürmeyen taksi şoföründen absürt tavsiye: "Binince 'Nereye?' diye soracaksın"

19.07.2023 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da kronik hale gelen taksi sorununu bir kez daha gözler önüne seren video sosyal medyada gündem oldu. Beylikdüzü'nden taksiye binen yolcuyu taksi şoförü istediği yere götürmedi. Bir de yolcuya hayli ilginç bir tavsiye verdi: "Taksiye bindiğinde 'Nereye?' diye soracaksın."

Yolcusunu gitmek istediği yere götürmeyen taksi şoföründen absürt tavsiye: "Binince 'Nereye?' diye soracaksın"

Beylikdüzü'nden taksiye binen kadın yolcu taksicinin kendisini gitmek istediği yere götürmemesi üzerine araçta cep telefonu kamerasıyla yaşadıkları diyaloğu kayda aldı.

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"GİRERSEM BİR DAHA BU TARAFA GELEMEM"

Taksiye binen yolcu, gitmek istediği yer konusunda taksi şoförüyle anlaşmazlık yaşadı. Taksi şoförü yolcunun gitmek istediği yeri söylemesi üzerine, "Ben girersem bir daha gelemem bu tarafa. Sabahtan beri bayağı dolaştım, erteledim erteledim." sözleriyle karşılık verdi.

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PİŞKİN ŞOFÖR ŞAŞIRTMAYA DEVAM ETTİ

"Taksicilik bu şekilde olmuyor. Yoldan çevirdiğini alıyorsun, istediği yere bırakıyorsun diye biliyorum ben bu işi. Yanlış biliyorum demek ki." sözleriyle taksi şoförüne tepki gösteren yolcu, sürücünün sözleriyle bir kez daha şaşkınlık yaşadı.

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KADIN TAKSİDEN İNDİ

Taksi şoförünün "Taksiye bindiğinde soracaksın nereye diye" sözleri üzerine yolcu tepki göstererek taksiden indi.

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O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şoför taksi

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