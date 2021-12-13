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Aracını denize süren sürücü: Moralim bozuk

13.12.2021 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde T.E., otomobili denize sürdükten sonra araçtan çıkarak uzaklaştı. Polisin telefonla ulaştığı T.E. moralinin bozuk olduğunu, hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.

Aracını denize süren sürücü: Moralim bozuk

Olay akşam saatlerinde, Körfez Mimar Sinan Mahallesi Sahil Caddesi'nde meydana geldi.

SİGARA YAKIP OTOMOBİLİNİ İZLEDİ

Bir kişi otomobille hızla sahile gelerek aracını denize sürdü. Görgü şahitlerinin ifadesine göre araçtan çıkan kişi bir sigara yakıp sulara gömülen otomobilini izledikten sonra bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye görevlileri suya girerek aracın içerisine baktı. Otomobilde kimsenin olmadığı görülürken, ruhsat araçtan alındı. Polis ruhsat bilgilerinden aracın sahibine ulaştı. T.E. moralinin çok bozuk olduğunu, hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. T.E. ifadesi için polis merkezine çağrıldı. Otomobilin sudan çıkarılması için çalışma başlatılırken, soruşturma devam ediyor. (DHA)

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Kocaeli
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