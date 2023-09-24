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Aracını park edip gitti, 5 dakika sonra bu halde buldu! 'İlla birileri mi ölmeli?'

24.09.2023 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da Sefa Duran, aracını kısa süreliğine bir sokağa park etti. Duran 5 dakika sonra geri döndüğünde, aracı hurdaya dönmüş halde buldu. Hasarlı binanın çatısının çökmesi sonucu araç ağır hasar alırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hasarlı bina için önlem alınmamasına tepki gösteren Duran, "İlla birileri mi ölmeli?" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Aracını park edip gitti, 5 dakika sonra bu halde buldu! 'İlla birileri mi ölmeli?'

Malatya’da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan binalar tehlike saçıyor. Antepli Sokak’ta aracını kısa süreliğine sokağa park eden Sefa Duran, geri döndüğünde gözlerine inanamadı. Bir binanın hasarlı çatısının biranda çökerek aracının üzerine düştüğünü gören Duran, şimdiye kadar tehlike saçan çatı için önlem alınmamasından şikayetçi oldu.

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'İLLA BİRİLERİ Mİ ÖLMELİ?'

Emekli olduğunu ve aracının kaskosunun olmadığını söyleyen Duran, “O anda ben de araca biniyor olabilirdim, ben de altında kalabilirdim. Zaten çatının çöktüğü esnada yoldan geçen bir taksi de zarar görüyor. Aradan geçen bunca zamana rağmen neden halen bir önlem alınmadı. Sokak trafiğe kapatılabilirdi. Çökme esnasında 2 kişi de son anda kurtuluyor. İlla birileri mi ölmeli? Yetkililerden yardım bekliyorum” dedi.

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HAFİF HASARLI RAPORU VERİLMİŞ

Depremde evi ve iş yerinin de yıkıldığını söyleyen Duran, şimdi aracının da deprem kaynaklı zarar gördüğünü belirterek, ne yapacağını bilmediğini ifade etti. Duran, aracının üzerine çatısı düşen binaya ise önce ağır hasarlı olarak rapor verildiğini, sonrasında ise itiraz üzerine hafif hasara çevrildiğini ileri sürdü.

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O ANLAR KAMERADA

Bölgedeki bir güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, çatının park halindeki aracın üstüne düşüşü ve yoldan geçen bir başka taksiye de zarar verdiği görülüyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Malatya araba

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