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Aracıyla çevreye verdiği rahatsızlığın bedeli pahalıya patladı

kadir.gunduz kadir.gunduz
06.04.2024 12:25
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Çankırı’da motosikletiyle çevreye rahatsızlık vererek trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 41 bin 953 TL cezai işlem uygulandı. Motosikleti ise trafikten men edilen sürücünün tehlikeli yolculuğu ise kameralara yansıdı.

Çankırı’da ehliyetsiz bir sürücünün motosikletiyle trafiği tehlikeye düşürdüğünü gören polis ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, trafiği tehlikeye düşüren ehliyetsiz sürücü kısa sürede yakalandı. Ekipler tarafından sürücüye 41 bin 953 TL cezai işlem uygulanırken motosikleti ise trafikten men edildi.

Şahsın çevreye rahatsızlık verdiği ve trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaya geçitlerinden kontrolsüz seyrettiği ve ölüme davetiye çıkarttığı görülüyor.

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Çankırı
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