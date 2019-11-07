Araçta öldürdüğü eşinin cesediyle 2 saat dolaştı!

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmaya tutuklu yargılanan sanık Eren Erdoğan, Fatma Erdoğan'ın annesi Kıymet Alyar, babası Mehmet Alyar ve "Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği" üyeleri katıldı. Duruşma kimlik tespitinin yapılmasının ardından sanık Eren Erdoğan’ın savunmasıyla başladı.

Fatma Erdoğan ile tanışarak evlendiğini ifade eden sanık Erdoğan, savunmasında "Ailesi evliliğimize karşı çıktı. Ben bu yılın ocak ayında babamı kaybedince psikolojim de bozuldu ancak eşim Fatma’ya karşı fiziksel ve sözsel şiddet uygulamadım. Babamın ölümünden sonra taziye evine gelen Fatma’nın ailesi kendisini polis marifetiyle zorla evden götürdü. Biz sadece 4 ay kadar aynı evlerde kaldık. Fatma da bana boşanma davası açtı.” dedi.

SİLAH ATEŞ ALDI

Eşiyle görüştüklerini ve olay günü ailesinden gizli sinemaya gittiklerini dile getiren Erdoğan savunmasını şöyle sürdürdü: "Ben Fatma’yı eve dönmesi için ikna etmeye çalışıyordum. Kendisiyle konuştuğum için eve bırakmadım. Polis 155’i aradığını da hatırlıyorum. Araba kapıları kilitli değildi fakat inmedi. Boşanma davasından vazgeçmesi için uğraşıyordum. Kendisi bana beni sevmediğini söyledi. Ben de korkutmak için torpido gözünden silahı aldım. Silah birden ateş alınca Fatma yaralandı. Sonrasında kendimi kaybetmişim ne olduğunu hatırlamıyorum. Olanlardan dolayı pişmanım.”