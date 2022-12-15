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  4. Aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da var! Tutuklamam talebiyle mahkemeye sevk edildiler

Aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da var! Tutuklamam talebiyle mahkemeye sevk edildiler

15.12.2022 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Belediyesine yönelik 'rüşvet' soruşturması çerçevesinde yakalanarak adliyeye sevk edilen eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli, 'irtikap' ve 'zimmet' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da var! Tutuklamam talebiyle mahkemeye sevk edildiler

Beşiktaş Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar yakalandı Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Çıkar amaçlı örgüt kurma", "Rüşvet" ve "İrtikap" suçlarından iki yıldır süren soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla yakalanarak emniyetteki işlemleri tamamlanan aralarında Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 17 şüpheli bugün sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerin ifadelerinin alınması için 9 savcı görevlendirildi.

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8 ADLİ KONTROL TALEBİ

Savcılık sorgularının ardından Murat Hazinedar, Hüseyin Avni Sipahi, Çetin Kırışgil, Ekrem Eray Arda, Mehmet Uğur Şahin, Bediz Güvenkaya ve Mürvet Günday "İcbar suretiyle irtikap" ve "Rüşvet almak" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiler. Şüphelilerden biri emniyetten serbest bırakılırken, biri de savcılık sorgusundan sonra serbest bırakıldı. Diğer 8 şüphelinin ise adli kontrol uygulanması talep edildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Murat Hazinedar beşiktaş

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