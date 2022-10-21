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Aralarında sağlık çalışanları da var! 10 ilde operasyon: Yabancı uyruklulara sattılar, yüksek miktarda kamu zararı çıktı!

21.10.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet ekipleri, devlet hastanelerinde çalışan bazı kişilerin hastanelerin ilaç ve malzemelerini yabancı uyruklu kişilere sattığını belirledi. Bunun üzerine İstanbul merkezli 10 ilde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 50 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında sağlık çalışanları da olduğu öğrenildi. Şüphelilerin evlerinde çok sayıda yasa dışı ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

Aralarında sağlık çalışanları da var! 10 ilde operasyon: Yabancı uyruklulara sattılar, yüksek miktarda kamu zararı çıktı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri devlet hastanelerinde çalışan şüphelilerin, SGK Başkanlığına fatura edilen ilaçları ve sağlık alanında kullanılan çeşitli malzemeleri kendi üzerine geçirip yabancı uyruklu kişilere satıldığını belirledi. Bu yöntemle ülke genelinde devlet hastanelerinden kaçırılan çok sayıda malzemenin satılarak yüksek miktarda kamu zararı oluşturulduğu tespit edildi.

50 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Soruşturma kapsamda, 13 sağlık çalışanının da aralarında bulunduğu 56 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 50 kişi gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA YASA DIŞI İLAÇ VE TIBBİ MALZEME...

Ayrıca 17'si İstanbul'da olmak üzere toplam 28 şüpheli sağlık kuruluşunda denetimler gerçekleştirildi.

Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında da yapılan aramalarda çok sayıda yasadışı ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
hastane ilaç

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