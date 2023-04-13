Aralarındaki yaş farkı olay yarattı! 20 yaşındaki erkeklerin ilişki tekliflerini ifşalamıştı...

Kanada'da yaşayan 54 yaşındaki Nathalie Gagnon, sosyal medyada yaşına rağmen oldukça genç görünmesiyle dikkat çekiyor. Kendini 'ateşli büyükanne' olarak tanımlayan Nathalie, 2016 yılında alkol içmeyi bırakıp aralıklı oruç tutmaya başladığından beri sağlıklı yaşam önerilerini sosyal medya hesabında paylaşıyor.

20 yaşlarındaki erkeklerden ilişki teklifi aldığını ifşalayan Nathalie, kendinden 12 yaş küçük nişanlısıyla gündem oldu.

"BİRBİRİMİZİ DESTEKLİYORUZ"

Nathalie ve 42 yaşındaki nişanlısı David Poirier'in videolarını izleyen sosyal medya kullanıcıları bu aşka inanmadıklarını paylaştı. Nathalie daha önce TikTok'ta bir bikini videosu viral olduktan sonra, David partneriyle "flört etmeye çalışan insanlardan" rahatsız oldu. Nathalie, David'in "onunla gurur duyduğunu" ve onun işine gösterdiği tüm çabayı bildiğini belirtiyor. "Biz bir takımız ve o bunun sadece bir iş olduğunu biliyor. Bana güveniyor ve biz birbirimizi destekliyoruz."

CEP TELEFONUNA ERİŞİM HAKKI VERDİ

Sosyal medya yıldızı nişanlısının rahatsız hissetmemesi için "Cep telefonuma erişmesine izin verdim ve ondan hiçbir şey saklamadım" dedi. Konuştuk ve ona bana güvenip güvenmediğini sordum ve ne kadar sadık olduğumu bildiği için evet dedi.

YILLARDIR BERABERLER

Çift, 2008 yılında David 27 yaşındayken flört uygulaması üzerinden tanıştılar. Aralarındaki 12 yaş farkına rağmen büyük bir kıvılcım yaşadılar. Nathalie'nin 32 yaşındaki kızı da dahil olmak üzere ailesi ilişkilerini kabul ediyor, ancak TikToker hayatındaki bazı 'toksik insanlardan' kurtulması gerektiğini belirtti.

"TÜM TOKSİK İNSANLARDAN KURTULDUM"

"Birkaç olumsuz yorum aldım. Biri benim hayatımla ilgili fikrini paylaştığında oldukça kaba olabiliyorum" dedi. Hayatım başka kimseyi ilgilendirmez. Ailesiyle ilgili olsun ya da olmasın, bundan hoşlanmayan tüm toksik insanlardan kurtuldum, çünkü zehirlilik sizi aşağı çekiyor ve ben mutlu bir hayat yaşamak istiyorum."

Nathalie, kendisine her zaman "Mutluluğu hak ediyor muyum yoksa başkalarının ne düşündüğünü umursuyor muyum?" diye sorduğunu söylüyor ve her zaman ilk yanıtı seçiyor.

YAPTIĞI İŞİN GÜVEN VERDİĞİNİ AÇIKLIYOR

Nathalie, paylaştığı videolarda takipçileri tarafından oldukça ilgi görüyor. "Takipçilerimin çoğu benden genç ve hayranlarıma partnerimin benden daha genç olduğunu açıkladıktan sonra "ateşli puma" olarak tanınmaya başladım. Yaramaz içerikler üretmeyi seviyorum ve yine de kendime çok saygı duyuyorum. Bu tür bir işte viral olabileceğimi veya başarılı olabileceğimi hiç düşünmemiştim. Bana daha fazla özgürlük, güven getiriyor ve gerçekten keyifli.



